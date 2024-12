ChatGPT bekommt ein Upgrade: Was OpenAIs Canvas für dich tun kann

Mit der Ankündigung von Canvas für alle GPT-4o-Nutzer:innen hat OpenAI auf X große Aufmerksamkeit in der Online-Marketing-Branche erregt.

Canvas kann als Kreativpartner:in Vorschläge und Ergänzungen liefern und ist OpenAIs erstes großes Visual-Update für das ChatGPT-Interface. Das KI-Tool kann etwa bei der Projektzusammenarbeit unterstützen und unter anderem Textveränderungen vorschlagen, Emojis ergänzen, Code prüfen und Fehler korrigieren.

Die Ankündigung über den erweiterten Roll-out für zahlende Nutzer:innen löste in der Marketing-Branche Begeisterung aus. Ob und wann Canvas auch für die Free-Version von ChatGPT verfügbar sein wird, ist noch unklar – die Chancen darauf sind jedoch vielversprechend. Denn OpenAI plant laut Unternehmensankündigung, Canvas nach Abschluss der Betaphase auch für alle Nutzer:innen verfügbar zu machen.

Neue Funktionen von Canvas im Überblick

Canvas von OpenAI bietet eine interaktive Arbeitsoberfläche, die speziell für die Bearbeitung von Texten und Code entwickelt wurde. Nutzer:innen können direkt im Fenster Inhalte markieren, bearbeiten und präzises Feedback erhalten, um Projekte effizienter zu gestalten. Mit praktischen Shortcuts für Textanpassungen und Coding-Optimierungen wird die Zusammenarbeit mit ChatGPT auf ein neues Level gehoben. Und jetzt ist Canvas noch etwas besser geworden und bietet dir folgende Funktionen:

Integration von GPTs : Canvas unterstützt jetzt die Nutzung von GPTs, um personalisierte und leistungsstarke Ergebnisse zu erzielen.

: Canvas unterstützt jetzt die Nutzung von GPTs, um personalisierte und leistungsstarke Ergebnisse zu erzielen. Python Code ausführen und debuggen : Python Code kann direkt in Canvas ausgeführt werden, inklusive automatischer Fehlerbehebung durch ChatGPT basierend auf Konsolenfehlern.

: Python Code kann direkt in Canvas ausgeführt werden, inklusive automatischer Fehlerbehebung durch ChatGPT basierend auf Konsolenfehlern. Verbesserte Copy-and-paste-Funktion: Das neue Copy-and-paste-Erlebnis erleichtert das Importieren von Text und Code in Canvas, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Canvas: Effizienz-Booster mit Raum für Diskussionen

Sehr viele Marketing-Verantwortliche loben die Effizienz und Skalierbarkeit von Canvas. Das Tool könnte zeitaufwendige Content-Erstellung reduzieren und mehr Raum für Strategie und Testing schaffen. Einige Kommentator:innen auf X zeigen sich daher auch begeistert über den erweiterten Roll-out. Ronny Bruknapp (@RonnyBruknapp) schreibt etwa:

Und Evinstein (@Evinst3in) kommentiert ebenfalls sehr positiv und schreibt:

Gleichzeitig gibt es auch kritische Stimmen. Im offiziellen OpenAI-Community-Forum äußern einige Nutzer:innen Bedenken, dass die starke Automatisierung durch Canvas die Markenidentität verwässern könnte. Zudem werfen einige Echtzeitfunktionen des Tools Datenschutzfragen auf, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung persönlicher Daten. Obwohl OpenAI versichert, dass Canvas alle Datenschutzvorschriften einhält, fordern viele mehr Transparenz über die Datennutzung und -sicherheit.

Canvas befindet sich in einer frühen Betaversion und ist aktuell nur für zahlende User verfügbar. Kund:innen von Edu und Enterprise sollen in den kommenden Tagen Zugang erhalten. Frei verfügbar wird Canvas erst nach der Betaphase.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

