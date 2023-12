Nach 14 Jahren: Neue Cheat-Codes für Playstation-Klassiker entdeckt

Wer früher in der Schule Cheat-Codes kannte, war sofort der Held auf dem Pausenhof. Unendlich viel Geld in Sims oder unsterblich herumrennen bei GTA. In manchen Spielen suchte man aber vergeblich nach der Tastenkombination, die einem alles gibt, was man möchte. Ein Account auf Reddit könnte nun wieder die Pausenhöfe erobern – allerdings die von vor 14 Jahren.

Anzeige Anzeige

Reddit-User pez2k hat nämlich neue Cheats für Gran Turismo für die Playstation Portable (PSP) gefunden. Das Spiel, das im Jahr 2009 erschienen ist, war eines der beliebtesten Games der eher gefloppten Handheld-Konsole von Sony. Trotz millionenfacher Verkäufe hat keine Person jemals den Cheat entdeckt – bis heute.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Am 28. November teilte pez2k zwei geheime Cheat-Codes für das PSP-Spiel im Subreddit Gran Turismo. Und die Codes haben es in sich: Mit einem kannst du alle Autos im Spiel freischalten, der andere gibt dir 99 Millionen Credits. Die Tastenkombination funktioniert sowohl für die nordamerikanische als auch die europäische Version des Spiels. Beide Cheat-Codes werden im Hauptmenü eingegeben und sind zugegeben etwas knifflig.

Anzeige Anzeige

Playstation-Nostalgie pur: Wenn du diese Screenshots kennst, bist du offiziell alt

11 Bilder ansehen Playstation-Nostalgie pur: Wenn du diese Screenshots kennst, bist du offiziell alt Quelle: Anthony McLaughlin / Shutterstock.com

So wurde der Cheat-Code entdeckt

In einer Antwort auf Reddit erklärt pez2k, wie die Codes gefunden werden konnten. Dabei hat pez2k die Scripts des Spiels mithilfe eines Mod-Tools, das von Nenkai, einem anderen GT-Fan, entwickelt wurde, aus „reiner Neugier“ zerlegt.

Noch immer gibt es eine aktive Community um das Rennspiel für die PSP. Nenkais Tool ist Teil eines Projekts, bei dem Script-Quellcodes für ältere Gran-Turismo-Spiele mit einem Mod-Tool erfasst und dokumentiert werden. So soll das zukünftige Modden erleichtert werden.

Anzeige Anzeige

„Ich habe zufällig zwei Listen mit Button-Kombinationen in einem der Hauptscripts entdeckt“, erklärt pez2k. „Dann brauchte ich ein paar Versuche, um genau festzustellen, welche Tasten gedrückt werden mussten, und einen weiteren, um zu überprüfen, ob sie das taten, was der Code vorgab.“

Das sind die neuen alten Cheat-Codes

Schalte alle Autos frei Halte dafür Start + Select + R und drücke dann Hoch, Rechts, Links, Links, Viereck, Hoch, Rechts, Rechts, Hoch, Dreieck, Rechts, Hoch.

99.000.000 Credits Halte Start + Select + L und drücke dann Unten, Viereck, Unten, Links, Rechts, Dreieck, Rechts, Viereck, Oben, Unten, Oben, Unten



Mehr zu diesem Thema PlayStation reddit