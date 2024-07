Chrome: Wie Google dafür sorgen will, dass ihr keine Malware herunterladet

Google Chrome erhält ein neues Feature, das euch besser davor schützen soll, Malware und andere gefährliche Dateien herunterzuladen. Zwar bleibt euch weiterhin die Möglichkeit, die Datei herunterzuladen, wenn ihr der Quelle vertraut, jedoch wird die Warnung bei fragwürdigen Dateien nun deutlich hervorgehoben.

Bisher zeigte Chrome eine Warnung in einem Dialogfenster an, in dem steht: „Diese Datei könnte Ihrem Gerät schaden. Diese Datei enthält Malware oder stammt von einer verdächtigen Website.“

Daraufhin konntet ihr den Download-Vorgang abbrechen oder die Datei trotzdem herunterladen. Mit der neuen Maßnahme wird diese Download-Warnung nun wesentlich deutlicher angezeigt.

Download-Warnung wird verschärft

Google arbeitet derzeit an einem Redesign der Warnungen für fragwürdige Downloads. Künftig wird euch, wie Windows Report berichtet, eine fast komplett rote Seite mit einer Warnung angezeigt, wenn ihr eine solche Datei herunterladen wollt.

Diese Seite trägt die Überschrift „Download Warning“ und enthält den gleichen Text wie das bisherige Dialogfenster. Ihr könnt dann auswählen, ob ihr trotzdem weitermachen wollt, oder auf „Back to safety“ klickt.

Zudem möchte Google wissen, warum ihr die Datei herunterladen wollt. Hier könnt ihr zwischen „Ich habe diese Datei erstellt“, „Ich vertraue dieser Seite“ oder „Ich bin bereit, das Risiko zu akzeptieren“ wählen.

Deutliche Warnung

Die neue Warnung auf der fast komplett roten Seite fällt wesentlich deutlicher aus als das vergleichsweise kleine Dialogfenster. Wahrscheinlich sollen Nutzer dadurch dazu angeregt werden, noch einmal darüber nachzudenken, ob sie diese Datei wirklich brauchen und ihr vertrauen.

Wer weitere Bedenken hat, kann einen Link auf der Seite anklicken, der erklärt, warum Chrome den Download einiger Dateien blockiert.

