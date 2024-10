Karl Klammer im Weltall: Gamer baut Clippy in Starfield nach

Karl Klammer - den Assistenten werden vielleicht noch einige von euch kennen. Jetzt erlebt er als Raumschiff eines Gamers in Starfield weitere Abenteuer. (Foto: dpa)

Auf Reddit tauchten am 30. September 2024 Bilder einer Clippy-Nachbildung auf – als Raumschiff in Starfield. Ein Nutzer präsentierte stolz sein neuestes Schiff in Form der animierten Klammer aus den 90ern.

Anzeige Anzeige

Starfield ist ein Action-Rollenspiel, in dem man die Galaxis erkunden kann. Es gibt auch eine Art Editor, der einem (fast) freie Hand beim Design eines eigenen Schiffs lässt. Vom Millennium Falcon bis hin zu Karl Klammer sind einem dabei kaum Grenzen gesetzt.

Ein Unterstützer für den Office-Alltag

Wer von euch Clippy nicht mehr kennen sollte: Das ist eine animierte Cartoon-Figur, die Microsoft-Office-Nutzer in Windows Version 97 bis 2003 unterstützte. Neben Karl Klammer gab es noch weitere Figuren: der Zauberer Merlin, die Katze Links, der Roboter F1, der Flaschengeist Genie, eine Karikatur von Albert Einstein namens Genius, der Vogel Peedy sowie die Hunde Rover und Rocky.

Anzeige Anzeige

Jede Figur konnte ein eigenes Set an Bewegungen oder Animationen abspielen. Was ihr vielleicht nicht wusstet: Clippy soll auf eine Initiative von Melinda Gates zurückgehen, die damalige Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates. Wie Clippy als Raumschiff in Starfield aussieht, könnt ihr im Reddit-Post sehen.

Schnelles Ende: Nachdem der Assistent Anfang 1997 erstmals in Erscheinung getreten war, dauerte es nur wenige Jahre, bis Microsoft das Projekt wieder einstampfte. Der Grund: Der kleine Assistent war nicht sonderlich beliebt. In Office XP wurde die Klammer schließlich eingemottet und existiert seitdem nur noch mit sehr viel Fantasie als Klammer-Emoji fort.

Anzeige Anzeige

Die Reddit-Community feiert die Idee

Auf Reddit überschlagen sich die Kommentare. Viele halten die Idee für cool und würden selbst gerne einmal damit herumfliegen. Ein Nutzer möchte die Klammer-Hommage eines Tages als digitales Kunstwerk sogar im Louvre sehen. Andere wiederum reißen Witze und weisen darauf hin, dass man doch schnellstmöglich eine Prostata-Untersuchung ausmachen sollte, wenn man diese Referenz kennen sollte.

Für alle Weltraumfans: Diese spannenden Bilder zeigt das James-Webb-Teleskop

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Mehr zu diesem Thema