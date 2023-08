CMF: Nothing kündigt günstige Tochtermarke an

Nothing plant neue Produkte von einer Tochtermarke. (Foto: Nothing)

Nothing, der bekannte Hersteller von Premium-Hardwareprodukten wie Smartphones und Kopfhörern, ist für seine anspruchsvollen Designstandards bekannt. Für diese Premium-Designs werden aber entsprechende Preise fällig.

In einem kürzlich veröffentlichten Community-Update der Marke kündigte CEO Carl Pei jedoch eine kostengünstige Alternative an. Die neue Marke CMF by Nothing soll ebenfalls Hardware auf den Markt bringen, allerdings zu kleineren Preisen.

Die gute Nachricht für die Anhänger von Nothing ist, dass der Premium-Look und das Feeling der Hauptmarke bei CMF by Nothing erhalten bleiben sollen.

CMF by Nothing: Erste Produkte kommen noch dieses Jahr

Pei verriet, dass es noch in diesem Jahr eine Smartwatch und Earbuds von CMF by Nothing geben wird. Mit weiteren Details hielt sich der CEO allerdings noch zurück und versprach, diese würden später folgen. Noch unklar ist, ob es auch eigene Smartphones von der neuen Tochtermarke geben wird.

Pei stellte außerdem klar, dass CMF by Nothing von einem eigenen Team geleitet wird. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Ressourcen von den Produkten der Hauptmarke abgewandt werden.

Ziel der neuen Marke ist es, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu liefern. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie die Produkte dann letztendlich aussehen werden, wie teuer sie sind und welche Qualität sie haben.

Nothing Phone 2 gerade erst erschienen

Die Ankündigung der neuen Marke erfolgt nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart des Nothing Phone 2 auf dem europäischen Markt. Das Premium-Smartphone konnte in unserem Test durchaus überzeugen.

Es zeichnet sich durch eine verbesserte Kamera, ein größeres Display und zusätzliche Glyphen auf der Rückseite aus. Das Nothing Phone 2 kostet in der günstigsten Variante 649 Euro. Mit größerem Speicher kann der Preis jedoch auf bis zu 799 Euro steigen.

Angesichts dieser Preisspanne kommt die Ankündigung einer neuen Budget-Marke gerade zur richtigen Zeit und wird sicherlich viele Nothing-Fans begeistern.

