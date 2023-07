Nach etlichen Teasern und ersten Details zum Phone 2 hat das Tech-Startup mit Sitz in London sein zweites Smartphone vorgestellt. Im Unterschied zur ersten Generation, die weiter im Portfolio bleibt, ist das Phone 2 nicht in der Mittel-, sondern in der Oberklasse angesiedelt. Das äußert sich nicht nur bei der Ausstattung, sondern auch beim Preis, der aber weiterhin weit unter der 1.000-Euro-Marke bleibt.

Anzeige Anzeige

Nothing Phone 2 kommt mit erweitertem Glyph-Interface

Wie im Vorhinein bestätigt wurde, besitzt das Nothing Phone 2 mehr LED-Elemente auf der Rückseite als die erste Generation: Durch die transparente Rückseite aus Gorilla Glass strahlen nun elf Elemente anstelle der fünf Elemente des Phone 1. Die Anordnung der Glyphs hat Nothing beibehalten.

Neben der Erweiterung der LED-Elemente hat Nothing auch die Menge an Beleuchtungszonen erhöht: So verfügt das Phone 2 über 33 Zonen, während das Phone 1 nur zwölf besitzt. Durch die feinere Unterteilung kann Nothing beim neuen Modell neben dem Ladeindikator durch die LEDs über dem USB-Anschluss auch weitere Funktionen visualisieren. So dient etwa der große LED-Ring als Anzeige für die Lautstärkeregelung, aber auch als Timer lässt er sich nutzen.

Anzeige Anzeige

Laut Nothing sollen auch Drittanbieter-Apps Zugriff auf die rückseitige LED-Leiste erhalten, damit sie etwa als Fortschrittsbalken genutzt werden kann. Der Fahrdienst Uber und die indische Restaurant-App Zomato sind bereits an Bord. Außerdem können von euch bestimmte Apps „Essential-Benachrichtigungen“ auf dem Glyph-Interface anzeigen, um etwa auf neue Whatsapp- oder Signal-Nachrichten aufmerksam zu machen.

Nothing Phone 2 macht euch zu Klingelton-Komponist:innen

Für Kreative hält das Phone 2 eine neue Spielerei bereit: Denn an Bord des neuen Modells ist der sogenannte Glyph-Komponist, mit dem Klingeltöne selbst komponiert und auf der Rückseite visualisiert werden können. Für den Start hat Swedish House Mafia fünf Glyph-Sound-Packs komponiert, die aus jeweils fünf Tönen bestehen.

Anzeige Anzeige

Die komponierten Sounds lassen sich mit anderen Teilen und als Klingeltöne nutzen. Sie können auch auf Smartphones anderer Hersteller eingesetzt werden, jedoch logischerweise ohne die Visualisierung. Ende August soll mit dem Update auf NothingOS 2.0 auch das Phone 1 diese Funktion erhalten.

Nicht ganz an Samsung oder Google kommt Nothing bei den Software-Updates heran. Statt der fünf Jahre Sicherheitspatches der beiden Mitbewerber verspricht Nothing für das Phone 2 vier Jahre im zweimonatlichen Zyklus. Immerhin: Drei große Android-Updates soll das Smartphone bekommen, was auf einem Niveau mit Googles Pixel liegt.

Anzeige Anzeige

NothingOS 2.0: Hard- und Software wachsen optisch besser zusammen

Mit NothingOS 2.0, das noch auf Android 13 basiert, liefert der Hersteller allem Anschein nach das, was schon mit der Software des Phone 1 begonnen wurde – mit einem größeren Team aus Entwickler:innen, die zum Teil von Oneplus kommen, und dem Software-Creative-Director Mladen Hoyss, der vorher das Berliner Startup Blloc mitgründete.

Dass Hoyss seine Finger bei NothingOS 2.0 im Spiel hat, ist gut am reduzierten Nutzerinterface in Schwarz-Weiß zu erkennen. Diesen Ansatz verfolgt auch Blloc, das sich nach ersten Gehversuchen mit Smartphones voll auf einen eigenen minimalistischen Launcher konzentriert.

Bei NothingOS 2.0 herrschen standardmäßig Grautöne und monochrome App-Icons vor. Zudem lassen sich App-Beschriftungen, das Rasterdesign bis hin zur Größe der Widgets und Farbthemen anpassen. Ziel sei es, die „Interaktion mit dem Bildschirm intuitiver zu gestalten und deinen Bedürfnissen anzupassen“, so Nothing.

Anzeige Anzeige

Ferner besteht die Option, die Größe und das Layout von Ordnern anzupassen. Zudem lassen sich diese mit illustrierten Ordnercovern im Dot-Matrix-Branding versehen. Das Ganze wirkt mehr aus einem Guss als die ersten NothingOS-Versionen, wie wir schon im vergangenen Jahr angemerkt haben.

Nothing Phone 2 mit Dualkameras auf der Rückseite

Bei der Kamera verfolgt Nothing wie beim Erstling das Motto „Weniger ist mehr“. Statt einen dritten oder vierten Kamerasensor auf die Rückseite zu verfrachten, sind zwei Sensoren an Bord. Die Sensoren für Weit- und Ultraweitwinkel lösen jeweils mit 50 Megapixeln auf und sollen eine bessere Figur machen als die des Phone 1.

Laut Nothing wurden die Kameras mit „intelligenten Tuning-Effekten aufgerüstet, um das Phone 2 zum Flaggschiff zu machen“. Unter anderem gehören Motion Capture 2.0 zur softwareseitigen Ausstattung. Diese Funktion setze auf „KI-basierte Technologie“, „um ein sich bewegendes Motiv in Echtzeit genau zu erkennen“. Auf diese Weise sollen laut Hersteller alle Details im Fokus bleiben. Um Dinge näher heranzuholen, besitzt die Kamera einen zweifachen Super-Res-Zoom.

Anzeige Anzeige

Das Phone 2 kann Videos in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde mit der Weitwinkelkamera aufnehmen und besitzt eine elektronische und eine optische Stabilisierung (EIS und OIS). Die mittig positionierte Selfie-Kamera löst mit 32 Megapixeln auf und ermöglicht unter anderem Aufnahmen in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde.

Nothing Phone 2: Hardware-Ausstattung der Oberklasse

Was die weitere Hardware angeht, setzt Nothing hinsichtlich des Designs den Ansatz des Phone 1 fort. Allerdings ist der Rahmen aus recyceltem Aluminium etwas dünner und die gläserne Rückseite ein wenig abgerundet, wodurch sich das Phone 2 weniger kantig anfühlt. Das Display des neuen Modells besitzt eine Diagonale von 6,7 Zoll, löst mit 2.412 mal 1.080 Pixeln auf und unterstützt wie die Topmodelle von Samsung oder Xiaomi eine dynamische Bildwiederholrate von einem bis 120 Hertz. Mit einer maximalen Helligkeit im HDR-Modus von 1.600 Nits kann es laut Hersteller außerdem besonders hell werden.

Als Recheneinheit spart Nothing sich den aktuellen Topchip Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm und setzt stattdessen auf den Vorgänger Snapdragon 8 Plus Gen 1, der auch viel Leistung zu bieten hat. Begleitet wird das System on a Chip je nach Variante von acht bis zwölf Gigabyte RAM und 128 bis 512 Gigabyte Flashspeicher.

Anzeige Anzeige

Modell Nothing Phone 2a Nothing Phone 1 Betriebssystem Nothing OS 2.0 basierend auf Android 13 Nothing OS basierend auf Android 13 Display 6,7 Zoll LTPO OLED, 2.412 x 1.080 Pixel, 394 ppi, 10-bit Farbtiefe, Standard: 1000 Nits; 1.600 nits Peak (HDR), Adaptive Bildwiederholfrequenz von 1 Hz bis 120 Hz 6,55 Zoll flexibles OLED,

2.400 x 1.080 Pixel, 402 ppi; 1.200 nits Peak, adaptive Aktualisierungsrate 60 Hz bis 120 Hz Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (TSMC, 4 nm) Qualcomm Snapdragon 778G Plus

(TSMC, 6 nm) Arbeitsspeicher 8 oder GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 Interner Speicher 128 bis 512 GB UFS3.1, nicht erweiterbar 128 oder 256 GB UFS 3.1, nicht erweiterbar Hauptkamera Weitwinkel: 50 MP

Sony IMX890, ƒ/1,88 Blende, 1/1,56” Sensorgröße, 1 μm Pixelgröße, OIS- und EIS-Bildstabilisierung;

Ultraweitwinkel:

50 MP, Samsung JN1-Sensor, ƒ/2.2 Blende, 1/2,76”-Sensorgröße,

EIS-Bildstabilisierung,

114° Sichtfeld, 4 cm Makro Weitwinkel: 50 MP,

Sony IMX766,

Blende ƒ/1,88,

Sensorgröße 1/1,56”, OIS EIS;

Ultraweitwinkel:

50 MP

Samsung JN1, Blende ƒ/2,2, Sensorgröße 1/2,76”, EIS, Sichtfeld 114 Grad Frontkamera 32 MP, Sony IMX615-Sensor, ƒ/2,45 Blende, 1/2,74”-Sensorgröße 16 MP,

Sony IMX471,

Blende ƒ/2,45,

Sensorgröße 1/3,1” Akkukapazität 4.700 mAh (fest verbaut), 45 Watt (PD3.0), Wireless 15 Watt, Reverse-Wireless 5 Watt 4.500 mAh (fest verbaut), 33 Watt (PD3.0), Wireless 15 Watt, Reverse-Wireless 5 Watt Konnektivität Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5Ghz Dual-

Band, 2x2 MIMO, Bluetooth v5.3, PS, LTE, 5G, NFC 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4Ghz/5Ghz, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC Abmessungen 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

159,2 x 75,8 x 8,3 mm Gewicht 201,2 g 193,5 g Farben Weiß, Grau Weiß, Schwarz Sonstiges ual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, IP54 Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, IP53 Preis 649 Euro (8 RAM + 128 GB, Nothing-Store-Exklusiv);

699 Euro (12 RAM + 256 GB);

799 Euro (12 RAM + 512 GB) 469 Euro (8+128)

499,99 Euro (8+256)

549,99 Euro (12+256)

Der Akku ist mit 4.700 Milliamperestunden 200 Milliamperestunden größer als beim Phone 1 und unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 45 Watt. Kabellos sind bis zu 15 Watt möglich, Reverse-Wireless-Charging, um über die Gehäuserückseite etwa die Ear 2 (Test) aufzuladen, ist mit fünf Watt realisierbar. Ferner unterstützt das Phone 2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC und 5G.

Nothing Phone 2 kostet ab 650 Euro

Im ersten Eindruck wirkt das Phone 2 nicht nur durch die weniger eckige Rückseite runder. Auch bei der Software ist zu spüren, dass der Hersteller mehr Entwicklungszeit genutzt und das Software-Team eine klare Richtung verfolgt hat. Das Glyph-Interface hat zudem neue Tricks gelernt, mit denen Nutzer:innen ihr Phone noch individueller gestalten können. Wie bei der ersten Generation wird das rückseitige LED-Element sicherlich polarisieren.

Mit der besseren Ausstattung des Phone 2 geht ein höherer Preis als beim Phone 1 einher: Nothing verlangt für die Variante mit acht Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher 649 Euro. Diese soll es nur über den hauseigenen Store geben. Die Version mit zwölf und 256 Gigabyte kostet 669 Euro und das Modell mit zwölf und 512 Gigabyte schlägt mit 799 Euro zu Buche.

Anzeige Anzeige

Marktstart des Phone 2 ist der 20. Juli, allerdings wird es ab dem 15. Juli erste Presales geben.

Mehr zu diesem Thema