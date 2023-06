Vor Phone-2-Launch: Nothing sammelt in neuer Finanzierungsrunde knapp 100 Millionen Dollar ein

Nothing sammelt in neuer Finanzierungsrunde knapp 100 Millionen US-Dollar ein. (Foto: t3n)

Drei Jahre nach Gründung und dem Launch mehrerer Produkte wie den Ear 1, Ear 2 (Test) und dem Phone 1 (Test) kündigt Nothing kurz vor dem Launch des Phone 2 eine größere Finanzierungsrunde an: Zu den in den letzten Jahren bereits eingesammelten 150 Millionen US-Dollar von Investor:innen wie dem iPod-Erfinder Tony Fadell, Twitch-Mitbegründer Kevin Lin, Reddit-CEO Steve Huffman und Youtuber Casey Neistat kommen nun knapp 100 Millionen Dollar.

Nothing: 96 Millionen Dollar für weitere Expansion

Laut Nothing wird die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 96 Millionen Dollar von Highland Europe angeführt, an der sich neben der House-Music-Kultband Swedish House Mafia auch die bestehenden Investoren GV (Google Ventures), EQT Ventures und C Capital beteiligen.

Mit dem neu investierten Geld tritt zudem Tony Zappalà, Partner bei Highland-Europe, in den Vorstand von Nothing ein. „In einer so herausfordernden Branche wie dieser ist es schon eine ganze Zeit her, dass ein neues Unternehmen dieser Größe und mit diesen Ambitionen dieses Stadium erreicht hat, wenn man bedenkt, wie schwierig und komplex es ist, in einem derartigen Konkurrenzumfeld zu überleben.“

Weiter führt er aus: „Wir sind fest davon überzeugt, dass Nothing etwas wirklich Besonderes zu bieten hat, gepaart mit einem außergewöhnlichen Team. Wir freuen uns darauf, Nothing dabei zu unterstützen, es mit den Tech-Giganten aufzunehmen und die vorherrschenden Normen herauszufordern.“

Neben großen Investoren setzt Nothing auch auf private Geldgeber:innen: In zwei Finanzierungsrunden hat das Unternehmen über 8.000 private Investor:innen gewinnen können. Überdies hat das Unternehmen „ein Community-Mitglied zum Beobachter des Vorstands“ ernannt. Damit soll sicher gestellt werden, dass die Interessen der Nutzer:innen stets im Vordergrund stehen, so Nothing.

Nothing bislang mit 1,5 Millionen verkauften Produkten

Im Vergleich zu den Branchenriesen ist das 450-köpfige Team von Nothing sowohl hinsichtlich der Mitarbeitenden als auch der Absatzzahlen im Grunde nur ein kleiner Player. Denn laut Unternehmen wurden bislang 1,5 Millionen Produkte verkauft. Allerdings hat es das Unternehmen durch seine frisch gestalteten Produkte und den Marketing-Fertigkeiten des ehemaligen Oneplus-Mitbegründers Carl Pei geschafft, eine größere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Im Fokus des Startups stehen eigenen Aussagen zufolge primär „junge und kreative Menschen“. Diese Marschrichtung ist deutlich zu erkennen. Neben den transparent designten Ohrstöpseln, bei denen die Cases als Fidgetspinner genutzt werden können, besitzt das Phone 1 ein rückseitiges Interface aus vielen LEDs, die für verschiedenste Benachrichtigungen genutzt werden können. Entworfen werden die Produkte von der schwedischen Tech-Schmiede Teenage Engineering.

Nothing Phone 2 kommt am 11. Juli

Auch beim Phone 2, das am 11. Juli vorgestellt wird, ist das sogenannte „Glyph Interface“ verbaut. Bei diesem Modell erweitert Nothing mithilfe des Investors Swedish House Mafia den Funktionsumfang.

Künftig können Klingeltöne von Nutzer:innen selbst komponiert und auf der Rückseite visualisiert werden. Hierfür hat Swedish House Mafia ein „Glyph-Sound-Pack“ komponiert, das aus fünf Tönen und Klängen besteht. Das Sound-Pack soll auch für das Phone 1 bereitgestellt werden.

Ferner soll sich das Phone 2 durch einen geringeren CO₂-Fußabdruck als sein Vorgänger auszeichnen. Das stellt einen immer wichtiger werdenden Faktor bei der Produktentwicklung dar.

In puncto Ausstattung deutet sich an, dass das Phone 2 eher in der Oberklasse angesiedelt sein wird, während das Phone 1 im Mittelklassesegment verortet ist. Unter anderem ist von einem schnelleren Chip und einem größeren Akku die Rede.

