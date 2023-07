Nothing Phone 2: Das sind die neuen Funktionen der LED-Rückseite

Seit Monaten teasert Nothing das nächste Smartphone an: Schon zur MWC in Barcelona bestätigte der Mitgründer Carl Pei, dass es besser ausgestattet sein werde als das Phone 1 (Test). Später nannte das Unternehmen weitere Details zum Phone 2. Nun, wenige Tage vor der offiziellen Vorstellung am 11. Juli 2023, hat der Youtuber Marques Brownlee, auch bekannt als MKBHD, die Möglichkeit, die Rückseite des Smartphones zu zeigen und die neuen Funktionen der OLED-Display-Elemente zu demonstrieren.

Glyph-Interface des Nothing Phone 2 mit mehr LEDs und Funktionen

Wie MKBHD in seinem Video zeigt, verbessert Nothing das charakteristische, mit dem Phone 1 eingeführte Glyph-Interface beim Phone 2. Das auf der Rückseite des Smartphones verbaute OLED-Display strahlt durch die gläserne Rückseite nun mit elf Elementen anstelle der fünf Elemente des Vorgängers. Dabei hat der Hersteller die Anordnung beibehalten.

Nicht nur die Anzahl der LED-Elemente hat Nothing erweitert, sondern auch die Menge an Beleuchtungszonen: So verfügt das Phone 2 über 33 Zonen, während das Phone 1 nur zwölf besitzt. Durch die feinere Unterteilung kann Nothing beim Phone 2 neben dem Ladeindikator durch die LEDs neben dem USB-Anschluss auch weitere Funktionen visualisieren. So dient etwa der große LED-Ring als Anzeige für die Lautstärkeregelung, aber auch als Timer lässt er sich nutzen.

Zudem ist geplant, dass Drittanbieter-Apps diese LED-Leiste wie einen Fortschrittsbalken nutzen können. Der Fahrdienst Uber und die indische Restaurant-App Zomato sind bereits an Bord, so Brownlee.

Eine weitere neue Funktion ist laut MKBHD die Möglichkeit, eine „essenzielle App“ festzulegen. Deren Benachrichtigungen leuchten auf der rechten oberen Leiste des Glyph-Interfaces auf. So ist es also beim Phone 2 möglich, dass die LEDs für Whatsapp-Benachrichtigungen aufleuchten, aber nicht für Gmail oder Instagram.

Das Nothing Phone 2 wird etwas runder

Wie im Video und einem von Nothing veröffentlichten Bild erkennbar ist, behält das Phone 2 weitgehend die Designsprache des Phone 1 bei. Dennoch gibt es ein paar Änderungen: So ist die dunklere Variante nun eher grau als schwarz und die Rückseite ist Brownlee zufolge etwas abgerundeter.

Bereits vor wenigen Tagen hat Nothing bekannt gegeben, dass Nutzer:innen Klingeltöne künftig selbst komponieren und auf der Rückseite visualisieren können. Hierfür hat Swedish House Mafia ein Glyph-Sound-Pack komponiert, das aus fünf Tönen und Klängen besteht. Das Sound-Pack soll allerdings auch für das Phone 1 bereitgestellt werden.

In Sachen Ausstattung ist bekannt, dass das Phone 2 mit Qualcomms Snapdragon-8-Plus-Gen-1-Chip bestückt ist und der Akku 4.700 Milliamperestunden anstelle der 4.500 Milliamperestunden des Phone 1 bereitstellen wird.

