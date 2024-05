Custom KI: Wie Unternehmen LLM in ihre Enterprise-Services integrieren

Integrieren Unternehmen Large Language Models (LLM) wie ChatGPT in ihre Enterprise-Services, können sie die Technologie auf neue Arten nutzen. Mitarbeitende können Sprachdaten verarbeiten und in bestehende Systeme integrieren, und Entwickler können komplexe Anwendungen schaffen. Dabei hilft ihnen etwa LangChain. Das Software-Framework wurde entwickelt, um die Fähigkeiten von LLM zu nutzen, zu erweitern und zu optimieren.

In Verbindung mit Quarkus, einem JVM-basierten Framework, dessen Stärke vor allem in der Umsetzung von Cloud-Native-Lösungen liegt, entstehen neue Ansätze für die Verarbeitung von Unternehmensdaten und die Interaktion mit Kunden.

LangChain mit Quarkus verbinden

Um LangChain mit Quarkus zu verbinden, muss zunächst ein neues Quarkus-Projekt gestartet werden. Mit wenigen Klicks wählen Entwickler das gewünschte Build-Tool – zum Beispiel Maven, Gradle oder Gradle mit Kotlin DSL –, die Java-Version und die zu verwendenden Erweiterungen aus.

Für das Beispiel mit LangChain werden die folgenden Erweiterungen benötigt:

io.quarkus:quarkus-resteasy-reactive

io.quarkiverse.langchain4j:quarkus-langchain4j-core:0.7.0

io.quarkiverse.langchain4j:quarkus-langchain4j-openai:0.7.0

Mithilfe der REST-Easy-Erweiterung wird eine einfache API entwickelt, um den KI-Service zu nutzen. Wer statt OpenAIs ChatGPT-Modellen lieber Modelle von Hugging Face verwenden möchte, ersetzt die dritte Erweiterung durch

io.quarkiverse.langchain4j:quarkus-langchain4j-hugging-face:0.7.0

Um mit Quarkus und LangChain ein LLM wie ChatGPT oder Modelle von Hugging Face zu nutzen, müssen zunächst ein AiService-Interface registriert und der OpenAI-API-Schlüssel konfiguriert werden.

Ein AiService ist hier ein Interface, das mit

@RegisterAiService

chatWithMailBot()

annotiert wird. Innerhalb des Interfaces können Methoden definiert werden, mit denen man mit einem LLM interagieren kann. Im Beispiel erlaubt es die Methode, eine Unterhaltungs-ID und einen Prompt, also eine Nutzeranfrage, zu übergeben.

Zusätzlich kann dem LLM über die Annotation

@SystemMessage

eine Systemnachricht übergeben werden. Sie teilt dem Modell mit, wie es sich verhalten und welche Rolle es einnehmen soll.

Um die OpenAI-API zu nutzen, muss in der Quarkus-

application.properties

-Datei der API-Schlüssel gesetzt werden. Da die API aktuell besonders bei größeren Unterhaltungen lange Antwortzeiten aufweist, kann es ebenfalls Sinn ergeben, den Timeout zu erhöhen. Über den Modellnamen wird das gewünschte ChatGPT-Modell ausgewählt.

LLM wie ChatGPT sind stateless, man kann mit ihnen also keine direkte Unterhaltung führen, weil sie immer nur die aktuelle Anfrage verarbeiten können. Um dennoch eine aufeinander aufbauende Unterhaltung zu ermöglichen, müssen der Gesprächsverlauf gespeichert und bei jeder neuen Anfrage alle alten Anfragen und Antworten wieder mitgeschickt werden. Das erhöht allerdings die Anzahl der Input-Tokens und damit die Kosten.

In Quarkus können Entwickler ein Bean definieren, das das Interface

ChatMemoryStore

InMemoryChatMemoryStore

implementiert, und so die Verwaltung der Unterhaltungen selbst bestimmen. Ansonsten verwendet Quarkus automatisch den, der die Unterhaltungen im Arbeitsspeicher behält. Für ein einfaches Beispiel sind die Standardeinstellungen ausreichend, bei denen Quarkus die letzten zehn Nachrichten speichert. Für den Produktiveinsatz mit vielen parallelen Nutzern müssen die Nachrichten aber zum Beispiel in einer Datenbank abgelegt werden.

Um die Unterhaltung eines Nutzers zu referenzieren, wird mithilfe der

@MemoryId

-Annotation die ID der Unterhaltung an die Methode des AiServices übergeben.

Um den

MailAiService

in Quarkus zu nutzen, muss er lediglich in ein anderes Bean injected werden, zum Beispiel in eine REST-Easy-Resource. So kann er über einen einfachen REST-Endpunkt angesprochen werden.

Zur Vereinfachung wird die ID der Unterhaltung über einen Query-Parameter übergeben. In einer echten Anwendung sollte diese ID über eine Authentifizierung validiert werden.

RAG-Einstellungen vornehmen

Eine Retrieval-Augmented-Generation (RAG)-Architektur kombiniert den Informationsabruf aus großen Datenbeständen mit der Fähigkeit zur Textgenerierung von LLM. Ziel dieser Architektur ist es, die Qualität und Relevanz der generierten Antworten zu verbessern, indem kontextbezogene Daten für eine Anfrage bereitgestellt werden.

Prompt/Query: Das RAG-System erhält einen Prompt mit einer Anfrage (Query). Ein Prompt ist eine Aufforderung oder ein Hinweis, den ein Benutzer gibt, um das System zu einer bestimmten Aktion oder Antwort zu veranlassen. Dabei werden häufig verschiedene Bestandteile des Prompts unterschieden:

a. Der System-Prompt ist eine spezielle Form, der vom RAG-System vorgegeben wird, um genauer auf die Anforderungen des ursprünglichen Prompts des Benutzers zu reagieren und die grundsätzlichen Regeln, Möglichkeiten und Verhaltensweisen des Systems zu beschreiben.

b. Der Kontext bezieht sich auf zusätzliche Informationen, die mit dem Prompt verbunden sind. Der Kontext wird durch die Suche nach relevanten Informationen aus einer Datenbank angereichert, was zu genaueren und kontextbezogenen Antworten führt.

c. Eine Query ist die spezifische Anfrage des Nutzers, die das RAG-System an seine Datenbank oder Wissensquellen richtet, um relevante Informationen zu sammeln. Query: Mithilfe der Query wird nach passenden Informationen in einer oder mehreren Wissensquellen gesucht. Das ist der Retrieval-Teil der Architektur, bei dem das System versucht, Daten zu finden, die zur Beantwortung der Anfrage beitragen können. Hier werden oft Vektordatenbanken eingesetzt, die neben Textabschnitten auch deren Vektordarstellungen, sogenannte Embeddings, speichern. Ähnliche Inhalte haben darin nahe beieinander liegende Vektoren. Vektordatenbanken können schnell die nächsten Nachbarn eines Vektors finden und so ähnliche und damit relevante Informationen effizient identifizieren. Relevante Daten, um Kontext anzureichern: Die gefundenen Informationen werden verwendet, um den Kontext anzureichern. System-Prompt, Query und angereicherter Kontext: Der ursprüngliche System-Prompt, die Anfrage und der nun angereicherte Kontext werden zusammengeführt und an eine Large-Language-Model-API gesendet. Generierte Textantwort: Das LLM verarbeitet die eingehenden Daten und generiert unter Berücksichtigung des Kontextes eine Textantwort, die dem Benutzer zurückgeliefert wird.

Dazu kommen Datenbasis und Wissensquellen: Hier werden spezifische Informationen, die dem LLM typischerweise nicht bereits durch sein Training bekannt sind, gespeichert und effizient abfragbar gemacht. Diese Datenbanken enthalten im Enterprise-Umfeld meist aktuelle, unternehmensspezifische Daten.

Quarkus unterstützt mehrere Dokumentendatenbanken für RAG, zum Beispiel Chroma, Pinecone oder PgVector. Im Beispiel kommt Redis zum Einsatz. Dafür muss die Erweiterung

io.quarkiverse.langchain4j:quarkus-langchain4j-redis:0.7.0

dev.langchain4j:langchain4j-document-parser-apache-pdfbox:0.25.0

hinzugefügt werden. Sollen PDF importiert werden, kommt die Erweiterunghinzu.

Die RAG-Einstellungen müssen in der application.properties-Datei ergänzt werden und stellen sicher, dass der im Entwicklungsmodus gestartete Redis-Container die Vektorsuche und eine ausreichende Warteschlange unterstützt. Die Dimension des verwendeten Embedding-Models wird aus der jeweiligen Dokumentation entnommen und ebenfalls eingetragen. Das Embedding-Model von OpenAI erzeugt Vektoren mit der Dimension 1536.

Mithilfe eines

EmbeddingStoreIngestors

EmbeddingModel

RedisEmbeddingStore

DocumentSplitter

können Dokumente in die Vektordatenbank gespeichert werden. Hierzu werden dasund derin den Konstruktor injected. Derdefiniert, wie große Dokumente in kleinere Teile zerlegt werden.

Für das Beispiel werden die exportierten PDF der Quarkus-Dokumentation bei jedem Start aus einem Ordner ins Redis importiert.

Damit Quarkus die relevanten Dokumente für eine Nutzeranfrage identifizieren kann, muss ein Bean definiert werden, das das Interface

Retriever<TextSegment>

EmbeddingModels

RedisEmbeddingStore

EmbeddingStoreRetriever

EmbeddingStoreRetriever

implementiert. Um relevante Dokumente mithilfe desimzu finden, wird einerzeugt. Derbenötigt außerdem die Anzahl der maximal zu extrahierenden Dokumente als Parameter. Für diesen Parameter muss zwischen den Kosten (mehr Dokumente = mehr Tokens = höhere Kosten) und besseren Antworten (mehr Dokumente = mehr Kontext/Wissen) abgewogen werden.

Damit Quarkus den

DocumentsRetriever

@RegisterAiService

retriever

@RegisterAiService(retriever = {DocumentsRetriever.class})

für RAG verwenden kann, muss die Klasse des Beans in der-Annotation über den Parameterangegeben werden:

Agenten einbinden

Agenten im Kontext von LLM sind spezialisierte Programme oder Algorithmen, die autonom agieren und Aufgaben wie Datenabfrage, -verarbeitung und -analyse übernehmen. Sie erweitern und verbessern die Interaktion mit dem LLM, indem sie relevante Informationen in Echtzeit sammeln und vorverarbeiten und so die Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit der Antworten erhöhen. Sie steigern die Funktionalität von LLM, indem sie Aufgaben automatisieren und den Informationsfluss zwischen dem LLM und seinen Datenquellen optimieren.

Der Ablauf einer Anfrage erfolgt typischerweise wie folgt:

Registrierung der verfügbaren Tools: Vor Beginn des Prozesses werden alle verfügbaren Tools und Funktionen im System registriert. So kann es auf diese Tools zugreifen. Prompt/Query: Der Benutzer startet den Prozess, indem er einen Prompt eingibt. System-Prompt, Query und verfügbare Tools: Das System sendet den System-Prompt, die Anfrage sowie die Liste der verfügbaren Tools, die zur Beantwortung der Anfrage verwendet werden können, an das LLM. „Rufe Funktion A mit Parameter ‚xy‘ auf“: Basierend auf der Anfrage und den verfügbaren Tools kann das LLM entscheiden, eine spezifische Funktion mit einem bestimmten Parameter aufzurufen, und gibt diese Information als Antwort zurück. Funktion A(‚xy‘): Das Agentensystem führt Funktion A mit dem Parameter ‚xy‘ aus. Ergebnis A(‚xy‘): Das Ergebnis dieser Funktion wird produziert und steht zur weiteren Verwendung bereit. System-Prompt, Query, verfügbare Tools, Ergebnis A(‚xy‘): Das System aktualisiert den Kontext mit dem Ergebnis der ausgeführten Funktion. Dabei handelt es sich um einen iterativen Prozess, bei dem abhängig von der Komplexität der Anfrage möglicherweise mehrere Runden von Agentenanfragen erforderlich sind, bevor das LLM die endgültige Antwort liefern kann. Generierte Textantwort: Schließlich generiert das LLM eine finale Textantwort.

Dieser Ansatz ermöglicht eine tiefe Integration von spezialisierten Tools und Agenten, um die Fähigkeiten des LLM zu erweitern und präzisere sowie kontextuell relevantere Antworten zu generieren.

Sobald in Quarkus eine öffentliche Methode einer Bean mit

@Tool

@Tool

annotiert wird, kann diese Funktion ChatGPT als Tool zur Verfügung gestellt werden. Der-Annotation wird eine menschenlesbare Beschreibung der Funktionalität der Methode übergeben. So versteht das LLM, was es mit dem Aufruf der Funktion erreichen kann.

Wird etwa die Method

getContactForName

AddressBookService

als Tool definiert, erlaubt sie es dem LLM, mithilfe eines Vor- und Nachnamens die E-Mail-Adressen und den Firmennamen abzufragen. Da es sich beimum ein normales Bean handelt, kann auf alle Funktionen und Erweiterungen von Quarkus zugegriffen werden. So können beispielsweise Datenbankabfragen oder REST-API Aufrufe ausgeführt werden.

Damit der

MailAiService

AddressBookService

@RegisterAiService

@RegisterAiService(tools = {AddressBookService.class})

Andreas Eberle ist Software-Architekt und Partner bei der ist Software-Architekt und Partner bei der Arconsis IT-Solutions GmbH . Sein Fokus liegt auf der Full-Stack-Entwicklung mit Fokus auf Backend-Technologien. Er konzentriert sich momentan auf komplexe und hochskalierbare Unternehmenslösungen und ist als Solution-Architekt für eine der führenden E-Commerce-Plattformen im Einsatz.

Wolfgang Frank ist Geschäftsführer der ist Geschäftsführer der Arconsis IT-Solutions GmbH und als IT-Enthusiast meist in der Rolle als Technology-Scout für innovative und komplexe Vorhaben sowie als Coach für Softwarearchitektur und Software-Entwicklungsprozesse unterwegs.

