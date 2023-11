Cybertruck: So sieht der neue Tesla von innen aus

Glatte weiße Armaturen, ein riesiges Touchpad, minimalistisches Design – glaubt man den Leaks, dann soll das Innere von Teslas Cybertruck so aussehen. Es wäre der erste Blick in das Auto, das mit seinem einzigartigen Design heraussticht. Schon am 30. November soll der Cybertruck endlich in Serie gehen – genau vier Jahre nach der offiziellen Präsentation von Elon Musk. Dann sollen auch die ersten Elektro-Pick-up-Trucks ausgeliefert werden. Zuerst soll es jedoch nur für zehn Stück reichen. Auf lang erwartete Details wie Batterie- und Antriebsspezifikationen sowie Leistungs- und Reichweitenzahlen warten Cybertruck-Interessierte noch immer.

X-User @ya78756632 veröffentlichte die Bilder auf der Musk-Plattform. Ursprünglich kommen die Bilder von Xiaohongshu aus dem chinesischen Social-Network Weibo. Die Wasserzeichen des Originalposts sind immer noch in der rechten Ecke in jedem Bild zu erkennen.

Das ist zu sehen

Die Bilder bieten den bisher tiefsten Blick in das Innere des Cybertrucks. Insgesamt ist der E-Truck innen minimalistisch gehalten. Neben der weißen Verkleidung und der großen Touchscreen-Benutzeroberfläche fällt besonders das rechteckige Lenkrad auf.

Auf einem der Fotos ist eine Nahaufnahme des Touchscreen-Displays zu sehen, die einige Menüeinstellungen zeigt. So ist die Steuerung für die Tonneau-Abdeckung dargestellt, die man öffnen und schließen kann. Auch die Federung des Cybertrucks soll sich darüber in drei Härtegrade anpassen lassen. Außerdem sind Einstellungskacheln zur Lenkung, den Spiegeln, den Scheinwerfern, der Kindersicherung, der Fensterverriegelung, dem Überwachungsmodus und dem Autowaschmodus zu erkennen. Es gibt auch eine Aufnahme des Kofferraums bei geöffneter Klappe, die für die Größe des Trucks doch recht unscheinbar ist.

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern

Ob die Bilder wirklich echt sind, ist wahrscheinlich erst am 30. November klar, wenn Tesla die ersten Cybertrucks an Kund:innen ausliefert.

