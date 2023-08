Von Bots, die besser sind als Menschen, und unglücklichen Expats in Deutschland

Captchas: Bots sind besser als Menschen

Captcha-Tests, die Bots eigentlich blockieren sollen, erweisen sich laut einer Studie als wenig wirksam gegen Maschinen. Während Menschen Captchas mit einer Genauigkeit von 50 bis 84 Prozent lösten, brachten Bots es auf 85 bis 100 Prozent. Menschen benötigten für die Tests zwischen neun und fünfzehn Sekunden, wohingegen Bots weniger als eine Sekunde brauchten. Damit Captchas effektiver gegen Bots sind, müssen sie neu konzipiert werden.

Expats in Deutschland sind unglücklich und einsam

Deutschland ist kein guter Ort für Expats, also Menschen, die fern ihres Heimatlandes leben und arbeiten. Die Gründe sind recht naheliegend: Die digitale Infrastruktur lässt zu wünschen übrig, der Wohnungsmarkt ist angespannt und Deutsch ist eine verhältnismäßig schwierige Sprache. Doch auch auf der menschlichen Seite sehen die Expats Defizite: Sie vermissen eine offene Willkommenskultur.

Oneplus: Neuer Touchscreen funktioniert auch nass

Mit einer neuen Technologie, die auch nasse Touchscreens bedienbar macht, will die chinesische Smartphone-Marke Oneplus punkten. Wie gut das funktioniert, hat Oneplus in einem Video gezeigt, in dem sich das kommende Ace 2 Pro im Regen gegen ein iPhone behaupten muss. Klar, dass das Oneplus-Gerät in dem Vergleich besser wegkommt.

