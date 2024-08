Diese Dating-App funktioniert nur einen Tag pro Woche: Welchen Vorteil ihr dadurch haben sollt

Knapp eine Million User:innen haben mittlerweile die neue Dating-App Thursday heruntergeladen. Aktuell ist diese nur in ausgewählten Großstädten –darunter auch Berlin – überhaupt nutzbar. Aber selbst dann wird es den Nutzer:innen absichtlich schwerer gemacht, die Dating-App zu nutzen.

Denn Thursday lässt Nutzer:innen nur jeden Donnerstag auf die App zugreifen. Heißt: Wenn ihr nach einem Match sucht, habt ihr nur einen Tag pro Woche dafür Zeit. Wie Techchrunch berichtet, verschwinden zudem sämtliche Matches um Mitternacht, wenn der nächste Tag anbricht.

Was im ersten Moment nach einem großen Hindernis fürs Dating klingt, soll laut den Verantwortlichen hinter Thursday das Gegenteil bewirken. Sie wollen durch die Beschränkung erreichen, dass sich Nutzer:innen schneller matchen und Treffen miteinander arrangieren.

Damit wollen sie dem Trend der „Swiping Fatigue“ entgegenwirken. Dieser Begriff beschreibt die Müdigkeit, die Dating-App-Nutzer:innen empfinden, wenn sie endlos durch Profile wischen, aber nur selten Matches oder gar Verabredungen daraus resultieren.

Eine weitere Maßnahme, um diesem Trend entgegenzuwirken: Thursday lässt pro Tag in der kostenlosen Version nur zehn Matches zu. Wer an einem Donnerstag mehr als zehn Matches haben will, wird zur Kasse gebeten. Die Premiumversion der Dating-App kostet 19 US-Dollar pro Monat.

