Kostenlos für Windows und Mac: Dieses Tool macht euren Desktop-Hintergrund zum Hingucker

Die Standard-Wallpaper, die Windows und macOS bieten, sind zwar schön anzusehen, aber oftmals etwas langweilig. Viele von ihnen sind komplett statisch und ihr müsst immer auf denselben Hintergrund schauen. Dieses Problem will nun das Open-Source-Tool Screenplay beseitigen, das für Windows und macOS über Steam verfügbar ist.

Was macht Screenplay so besonders?

Sobald ihr das kostenlose Tool heruntergeladen habt, könnt ihr auf eine Reihe von dynamischen Hintergründen zurückgreifen. Das Programm unterstützt HTML5- und Gif-Dateien. Ihr könnt also viele verschiedene Clips einfügen, die dann auf eurem Desktop als Hintergrund zu sehen sind. Aber keine Sorge, ihr müsst diese nicht selbst beschaffen.

Durch die Anbindung an Steam hat Screenplay auch Zugriff auf den Workshop. Hier können Steam-Nutzer:innen ihre eigenen Wallpaper-Kreationen hochladen. Ihr könnt bei der Suche nach bestimmten Begriffen auch eure Bildschirmauflösung angeben, damit die Video-Wallpaper am Ende auch perfekt an euren Monitor oder euer Laptop-Display angepasst sind.

Neben den Wallpapern bietet Screenplay auch noch diverse Widgets, mit denen ihr euren Hintergrund verbessern könnt. Darunter finden sich etwa Widgets für Wettervorhersagen, eine Anbindung an bestimmte Reddit-Threads oder die Temperatur eurer CPU.

Zunächst ist Screenplay in einer Early-Access-Phase auf Steam gestartet, da sich das Open-Source-Projekt noch in einer frühen Version befindet. Trotzdem kommt das Programm schon auf eine gute Bewertung mit 88 Prozent positiven Stimmen. Einige Nutzer:innen kritisieren nur, dass es hin und wieder zu Abstürzen von Screenplay kommt. Das können die Entwickler:innen aber sicherlich mit späteren Updates beheben.

Screenplay ist aber nicht das einzige Programm, das animierte Wallpaper bietet. Wer nicht genug davon kommen kann und auch gewillt ist, etwas Geld auszugeben, sollte einen Blick auf Wallpaper Engine werfen. Es bietet eine noch größere Bibliothek, da es bereits seit 2018 auf dem Markt ist. Außerdem hat es 97 Prozent positive Bewertungen. Allerdings kostet das Programm auch 3,99 Euro.

