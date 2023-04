News Artikel merken

Das gab es noch nie: DHDL-Startup ist schon vor Ausstrahlung insolvent

Das Startup Tinus, das am heutigen Montagabend in „Die Höhle der Löwen“ pitchen wird, musste bereits im September 2022 Insolvenz anmelden. Gründer und Gründerin arbeiten inzwischen in Festanstellung. Ihr Startup hielt genau zwei Jahre durch.