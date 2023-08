DHDL geht wieder los: Das musst du über die neue Löwin Tijen Onaran wissen

Sie ist die neue Jurorin in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“: Tijen Onaran. Sie ist Gründerin des Unternehmens Global Digital Women. Ihr Unternehmen folgt ihrem großen Ziel Gleichberechtigung für alle.

Das macht ihr Linkedin-Profil deutlich, auf dem sie selbst ein klares Bild von sich zeichnet: „Unternehmerin, Investorin, Meinungsmacherin“ steht über ihrem Linkedin-Profil. Außerdem bezeichnet sie sich als „Diversity-Flüsterin“.

Onaran berät Unternehmen

Übersetzt heißt das: Sie berät Unternehmen zu den Themen Disversity und Inklusion. Für ihre Beratungstätigkeit im Speziellen hat sie 2021 das Unternehmen ACI Diversity Consulting gegründet. Laut der Unternehmens-Website seien über die Firma „40 Unternehmen erfolgreich zu Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) beraten“ worden.

Ihre Erfahrungen teilt Onaran über Linkedin, die Plattform nutzt sie als ein wichtiges Sprachrohr. Mehrmals in der Woche teilt sie Beiträge, in denen sie jüngst auch schon auf ihre Erfahrungen in der DHDL-Jury eingegangen ist. Zehn Learnings hat sie da aufgelistet, Platz 1: „Alle kochen auch nur mit Wasser.“ Über 1.300 Reaktionen hat dieser Post bekommen – mehr als viermal so viele Reaktionen bekam sie auf den Beitrag, in dem sie ihre Juryteilnahme bei DHDL ankündigte.

Kolumnistin und Autorin

Neben ihre Aktivitäten im eigenen Unternehmen ist sie Beirätin an der Hamburg Media School und Botschafterin der Stiftung Lesen. Weiter unten im Block „Berufserfahrung“ sind Stationen als Kolumnistin, etwa für das Handelsblatt, aufgeführt. Der erste Eintrag lautet „Social-Media-Referentin Wahlkampf“ – zwei Monate 2009 für Guido Westerwelle. Außerdem arbeitete sie gut ein Jahr im Bundespräsidialamt.

Eine gute Vernetzung und gekonntes Personal Branding: Tijen Onaran weiß sich offensichtlich zu positionieren. In einer Wortmeldung in diesem Sommer lehnte sie Schönheitseingriffe nicht ab, es gehe ihr darum, dass insbesondere Frauen selbst entscheiden sollen, was sie mit ihrem Körper machen. Auch hier kommt ihr Credo durch: Selbstbestimmung für die Frau.

Zu diesem Thema hat sie bisher drei Bücher veröffentlicht: Das jüngste – „Be your own f*cking Hero“ – soll beispielsweise Mut machen. Auch in ihren beiden vorherigen Büchern beleuchtet sie das Thema eigene Entwicklung und Personal Branding.

Eigene PR-Agentur: Gründung mit Ehemann

Also: Onaran ist Gründerin, Autorin und laut ihrer Website auch Moderatorin. Außerdem hat sie mit ihrem Mann Marco Duller-Onaran 2018 die PR-Agentur Startup Affairs gegründet. Die taucht bei Linkedin allerdings nicht auf.

Onaran selbst folgt in der DHDL-Jury auf den Platz einer Jurorin, die als Publikumsliebling gilt: Judith Williams. Sie pausiert aus persönlichen Gründen für zwei Staffeln, wie sie in einem Instagram-Post bekannt gab.

