Diese neuen Solardachziegel sehen aus wie normale Dachpfannen

Vom 7. bis zum 10. Januar bekommen die 130.000 Teilnehmer:innen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas Einblicke in technische Neuheiten, von denen manche die Welt von morgen prägen könnten. Neben Automobilen und den neuesten Spielereien von Großkonzernen wie Samsung oder Nvidia ist dort auch ein Produkt des kalifornischen Unternehmens Jackery zu sehen, das auch, aber nicht nur durch seine Optik auffällt.

Gemeint sind Dachziegel, die aussehen wie gewöhnliche Dachpfannen, bei denen es sich in Wahrheit aber um Solardachziegel handelt. Die XBC Solardachziegel haben eine geschwungene Form von 150 Grad, welche laut Hersteller zusammen mit den 0,13 dünnen und kristallinen Silizium-Solarzellen auf einen Wirkungsgrad von über 25 Prozent kommen.

Solarziegel für besondere Fälle

Pro Quadratmeter sollen so bis zu 170 Watt Energie erzeugt werden können. Daneben sollen die Solardachziegel mit mindestens 90 Prozent aller Befestigungssysteme kompatibel und leicht zu montieren sein.

Laut Jackery sind sie gleichermaßen für den Einsatz auf privaten und gewerblich genutzten Gebäuden geeignet sowie für „architektonisch anspruchsvolle Designs“. Sie können also auch in Fällen zum Einsatz kommen, in denen bauliche Vorschriften oder der Denkmalschutz klassische Solaranlagen verbieten.

Noch sind die Ziegel nicht verfügbar

Wer jetzt hellhörig geworden ist und sich für die Solardachziegel interessiert, muss sich bis zu einem potenziellen Kauf aber noch eine Weile gedulden. „Aktuell stehen Preis und Marktstart für Europa noch nicht fest“, sagte die Pressesprecherin Nadine Konstanty gegenüber t3n.

Einen ersten Eindruck könnten sich Interessierte dennoch verschaffen. Die XBC Solardachziegel zeigt Jackery auch auf der Weltleitmesse BAU, die vom 13. bis 17. Januar in München stattfindet.

Auf der CES gibt es Einiges zu entdecken

Die CES in Las Vegas ist die größte Technologiemesse der Welt und findet direkt am berühmten Las Vegas Strip statt. Ein Ort, der auch Platz für manche Skurrilität bietet.

In diesem Jahr darunter: Eine KI-Katzentoilette, die den Kot automatisch in Tütchen verpackt und gleichzeitig Auffälligkeiten erkennen soll. Ebenfalls vorgestellt wurde eine kleine Roboterkatze, die an einer Tasse befestigt heiße Getränke kühl pusten kann.

