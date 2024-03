Dieser KI-Smartring bringt ChatGPT und Gemini an den Finger

In dem Film Her verliebt sich Joaquin Phoenix in eine Künstliche Intelligenz mit der Stimme von Scarlett Johansson. Verständlich, aber dass dies nicht gut ausgehen kann, versteht sich laut Sci-Fi-Filmregeln von selbst. Dennoch ließ sich das koreanische Unternehmen VTouch erklärtermaßen von Her zu einem Smartring inspirieren, über den die Träger:innen mit KI-Assistenten wie ChatGPT oder Gemini kommunizieren können.

Wizpr Ring heißt das Gadget, das VTouch bei Kickstarter eingestellt hat. Der Titel kommt natürlich von dem englischen Wort für Flüstern: Whisper. Denn der Ring soll nicht nur auf ein Brüllen reagieren, sondern schon auf ein Wispern. So ist auch im Bus einigermaßen Privatsphäre garantiert.

So funktioniert der Wizpr Ring

Der Smartring besitzt einen Sensor, der sich aktiviert, sobald du den Finger mit dem Ring in Richtung Mund führst. Eine Formel wie „Ok Google“ oder „Alexa“ braucht es also nicht. Sobald der Wizpr einen gewissen Abstand zum Gesicht hat, schaltet sich das eingebaute Mikrofon ab. Nebengeräusche kann es somit nicht mit einem Kommando verwechseln.

Ohne Smartphone funktioniert der Ring nicht. Er dient als Schnittstelle zwischen der User:inn und dem Endgerät. Darauf ist läuft die zugehörige App, die Zugriff zu verschiedenen Diensten wie ChatGPT bietet. Die Anfragen und Gespräche werden nicht auf dem Ring gespeichert oder in die Cloud hochgeladen. Außerdem brauchst du Kopfhörer, um die Antworten des Assistenten zu hören.

Kontaktlos oder über Tasten mit KI kommunizieren

Der Wizpr Ring funktioniert grundsätzlich kontaktlos. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Kommunikation über eine Taste. Hier gibt es mehrere voreingestellte Kurzbefehle, die man mit Tastendrucks erreicht. Ganz ohne Sprache lässt sich der Ring aber nicht nutzen.

Bei einmaligem Drücken öffnet sich das KI-Menü. Über einen Sprachbefehl kannst du nun zwischen ChatGPT, Genesis oder anderen Assistenten auswählen. Zweimal drücken aktiviert einen Korrekturmodus. Darin kannst du Begriffe korrigieren, die von der KI falsch verstanden wurden. Dreimal gedrückt, und du wirst über Termine oder ähnliche hinterlegte Daten informiert. Bei fünfmaligem Drücken (viermal geht offenbar nicht) kannst du einen Notruf an eine vorher festgelegte Person absetzen.

Sechs Sprachen und acht Größen

Der Smartring kommt in acht verschiedenen Größen, von 6 bis 13 nach US-Ringsize. Dies entspricht einem inneren Durchmesser in der Spanne von 16 bis 22 Milimeter. Die Batterie läuft 66 Stunden. Zum Start unterstützt VTouch die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Koreanisch und Japanisch.

Bei Kickstarter hat das Projekt die angestrebte Summe von 10 000 US-Dollar bereits pulverisiert. Frühbesteller können sich jetzt ein Exemplar für 139 Dollar sichern.

