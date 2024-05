Dieser Skyrim-Mod lässt den Twitch-Chat zu NPC werden

Skyrim und Mods haben eine lange gemeinsame Vergangenheit: Von Drachen, die zu Thomas die Lokomotive werden, bis hin zu wirklichen Erweiterungen im Spiel bietet die Modding-Community so gut wie alles. Der Twitch-Streamer Blurbs treibt das Ganze jetzt noch etwas weiter.

Der Content-Creator spielt eigentlich andere Spiele: Sea of Thieves, Dragon’s Dogma 2 oder The Finals. Am Wochenende des 26. April spielte er jedoch Skyrim. Doch an seiner Version ist etwas anders. Denn es ist die erste Game-Modifikation, die er je gebaut hat. Mit dem Mod kann der Chat seines Streams über die Charaktere des Spiels mit Blurbs reden – alles per Text-to-Speech. Auch die Lippen der NPC bewegen sich synchron zu dem Gesprochenen.

Der Livestream von Blurbs mit dem Mod sorgt für viele lustige und skurrile Momente. Manchmal versuchen die Zuschauer:innen, dem Streamer Drogen zu verkaufen, andere wollen mit dem Text-To-Speech-Tool (unerfolgreich) singen und weitere erzählen einfach Geschichten.

Mod zeigt Möglichkeiten von KI im Gaming

Ein anderer Mod treibt es noch weiter. Bei Mantella brauchst du keine Zuschauer in deinem Stream, um einzigartige Unterhaltungen in Skyrim zu führen. Der Mod macht nämlich aus jedem NPC einen einzigartigen Charakter. Mithilfe eines großen Sprachmodells entstehen die Dialoge in Echtzeit, die mithilfe von Wisper Text-To-Speech vertont werden.

Dass selbst Inhalte, die von Fans erstellt werden, schon so weit sind, lässt uns von einer spannenden Zukunft von KI im Gaming-Bereich träumen. Von Echtzeit-Kommentatoren bei Fußball-Simulationen bis hin zu tiefen Gesprächen in Rollenspielen sind die Möglichkeiten fast endlos. Wann auch größere Entwickler ähnliche KI-Features etablieren, lässt sich nur erahnen.

Wer Blurbs Modifikation auch ausprobieren möchte, muss sich noch gedulden. Denn bisher hat die Erweiterung weder einen Namen noch ist sie öffentlich erhältlich.

