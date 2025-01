Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Lösung des Startups, die erstmals auf der CES 2025 in Las Vegas ausgestellt wurde, richtet sich derzeit ausschließlich an iPhone-Modelle neuerer Bauart, also dem iPhone 14, 15 und 16. Für diese iPhones bietet der Hersteller eine spezielle Schutzhülle an, die ihr in ein Toaster-ähnliches Gerät stecken könnt, in dem der im Case enthaltene leere Akku binnen Sekunden gegen einen vollen getauscht werden soll.

Swippit: Akkuwechsel à la Nio für Smartphones

Laut des Unternehmens steckt in der iPhone-Hülle ein 3.500 Milliamperestunden-Akku, der sich mittels des „Toasters“ im Nu tauschen lässt. Das Ganze erinnert ein wenig an die Akkuwechselstationen des E-Auto-Hersteller Nio, die es auch in Deutschland gibt.

Wie das Startup erklärt, sollen die recht kleinen Akkupacks je nach iPhone-Baureihe und Nutzung zwischen 50 und 90 Prozent Extrasaft verschaffen. Ist der Akku im Schutzcase, den der Hersteller „Link“ nennt, nahezu leer, steckt ihr das iPhone einfach in den Schlitz des Toasters und vier Sekunden später poppt das Gerät wie eine Scheibe Brot heraus und es ist wieder startbereit.

Der Ladevorgang lässt sich dem Startup zufolge über eine App steuern, die auch Lade-Status anzeigen soll. In dieser sei ebenso festlegbar, dass die Akkus zur Schonung nur auf maximal 80 Prozent Kapazität geladen werden. Langfristig sollen neben iPhones auch weitere Marken unterstützt werden, heißt es.

Swippit kostet 450 US-Dollar

Das Set aus „Toaster“ und fünf Akkupacks kostet laut Hersteller allein 450 Dollar. Noch nicht dabei ist der erforderliche iPhone-Case, der zusätzlich mit 120 Dollar zu Buche schlägt. Damit kostet das ganze Set happige 570 Dollar.



Sicher mutet Swippits Lösung durchaus elegant und komfortabel an, da man sich nicht um das Aufladen der Akkus kümmern muss. Für den hiesigen Markt bietet Swippit die Lösung derzeit noch nicht an, unklar ist zudem, wie teuer der Versand nach Europa wäre.

Eine günstigere Option als die von Swippit, aber weniger bequem sind kleine Akkupacks, die per Magsafe magnetisch am iPhone haften und sogar mit [affliate url=“https://amzn.to/423hh25″]5.000 Milliamperestunden und mehr* eine größere Kapazität besitzen.

