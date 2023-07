Diese DIY-Mods machen Gamepads einhändig nutzbar

Videospiele sind für jeden da? Theoretisch sollte das der Fall sein. Zumindest müsste jeder in der Lage sein, eine Runde auf der Playstation zu drehen, um in die fantastische Welt eines Games einzutauchen. Doch leider können nicht alle Menschen – sei es aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung – beide Hände zum Spielen benutzen. Und leider gibt es immer noch Controller, die nicht für alle zugänglich sind. Die Erfindung eines Youtubers ändert alles.

3D-Mods ermöglichen barrierefreies Spielen

Wenn du beim Zocken auf der Sony PS5 nur eine Hand zur Verfügung hast, kann sich das Spielen sehr schwierig gestalten. Im Gegensatz zu Microsoft bietet Sony nämlich (noch) keine spezielle Variation des PS5 DualSense Controllers an, mit dem man auch mit Einschränkungen ohne Probleme spielen kann. Aber wo Sony nicht mitzieht, gibt es im Internet eine Vielzahl kreativer User:innen.

Wer – aus welchen Gründen auch immer – einhändig spielen muss, sollte unbedingt ein Auge auf den Youtube-Kanal von Akaki Kuumeri werfen. Der Vlogger bietet eine Reihe von DIY-Mods für PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Controller an, mit denen sich die modernen Gamepads einhändig spielen lassen. Und alles was man dafür braucht, ist ein 3D-Drucker!

So funktionieren die Mods

Kuumeris Videos zu den Mods stammen aus dem frühen Jahr 2022. Zu diesem Zeitpunkt hatte nur Microsoft einen barrierefreien Controller für Konsolen angekündigt. „Microsoft hat den Xbox Adaptive Controller und den Copilot-Modus, die einen erstaunlichen (wenn auch recht teuren) Beitrag zur barrierefreien Spielewelt darstellen“, sagte Kuumeri im Januar 2022 nach der Veröffentlichung der ersten DualSense-Mod. „Die Nintendo Switch hat anpassbare Tasten und die Joy-Cons können auf verschiedene Arten gehalten werden. Sonys PlayStation bietet hingegen nichts für die Zugänglichkeit.“

Anstatt den Spieler:innen ein vollständig neues Eingabegerät zu verkaufen, bietet Kuumeri seine 3D-gedruckten Mods kostenlos zum Download an, sodass seine Designs jeder nachbauen kann. Die Mods werden dann einfach an einem bestehenden Gamepad angebracht und bestehen aus einer Reihe von Hebeln und Tasten, die allesamt mit einer Hand erreichbar sind.

Die Ausnahme bildet der zweite analoge Stick des Controllers, der mit der Rückseite des Controllers gegen den Oberschenkel gedrückt wird und damit bewegt werden kann. Neben dem DualSense der PS5 gibt es auch Mods für den Controller der PS4 sowie für Xbox One, Xbox Series S und X und Nintendo Switch Joy-Con.

Seit Kuumeri an diesem Projekt arbeitet, hat auch Sony einen barrierefreien PlayStation-Controller angekündigt. Das Gerät, das später den Namen Access-Controller erhielt, soll am 6. Dezember in den USA zum Preis von 89,99 US-Dollar in den Verkauf gehen.

