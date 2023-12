Game Awards: Das sind die drei spannendsten Ankündigungen

Mit Light No Fire will Hello Games an den Erfolg von No Man’s Sky anknüpfen. (Screenshot: Hello Games)

Der Spieleentwickler Hideo Kojima hat bei den Game Awards 2023 in Los Angeles viel Aufmerksamkeit auf sein neuestes Projekt gelenkt: Das Horrorspiel OD, in dessen gruseligem Trailer bekannte Darsteller:innen wie Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Udo Kier (Flesh for Frankenstein) und Hunter Schafer (Euphoria) zu sehen sind.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nicht der einzige Coup des Japaners: Seine Firma Kojima Productions wird das Spiel, das sich rund um das Thema Angst dreht, in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios produzieren und hat sich mit Jordan Peele einen oscarprämierten Meister der gepflegten Gruselkunst an Bord geholt. Der Regisseur von Filmen wie Get Out oder Us nannte Kojimas Arbeit laut dem Onlinemagazin IGN „völlig fesselnd“ und „völlig erschreckend“.

Einmal völlig neu, einmal altbekannt, aber überarbeitet

Laut Kojima handelt es sich bei OD aber nicht nur um ein Spiel, sondern vielmehr um etwas, „das noch niemand zuvor gesehen hat“. OD sei gleichzeitig Spiel, Film und „eine neue Form von Medien“.

Anzeige Anzeige

Ebenfalls neu und doch sehr vertraut ist das, was der japanische Hersteller Sega in petto hat: Gleich fünf Klassiker sollen zu einem bisher unbekannten Datum in überarbeiteten Neuauflagen erscheinen.

Hello Games setzt auf eine riesige Fantasy-Welt

Die Remakes, um die es geht, sind Golden Axe, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage und Shinobi. Laut einer Pressemitteilung sind noch weitere Projekte aus Segas „Schatzgrube“ in der Pipeline, die für ein modernes Publikum neu konzipiert würden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die dritte besonders vielversprechende Neuankündigung kam schließlich vom britischen Entwicklerstudio Hello Games und den Köpfen hinter No Man’s Sky. Regisseur Sean Murray lässt in Light No Fire eine gewaltige Fantasy-Welt entstehen, die Spieler:innen unter anderem auf dem Rücken eines Drachen überfliegen können.

Was bleibt, ist Ungewissheit

Nachdem sich No Man’s Sky über die Jahre zu einem echten Liebling der Szene entwickelt hat, sind die Erwartungen groß. Und doch bleibt vorerst noch einiges im Geheimen.

Anzeige Anzeige

Was genau die Gamer:innen erwartet, ob es sich also zum Beispiel um ein Survival-Spiel oder einen offenen Multiplayer-Sandkasten handelt, ließ Hello Games ebenso im Dunkeln wie ein Releasedatum und die Antwort auf die Frage, auf welchen Plattformen Light No Fire erscheinen wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Abräumer der Game Awards war übrigens das Rollenspiel Baldur’s Gate von Larian, das unter anderem den Haupt- und den Publikumspreis gewann.

Gaming-PR: Absurde Videospiel-Werbung, die nach hinten losging:

7 Bilder ansehen Gaming-PR: Absurde Videospiel-Werbung, die nach hinten losging Quelle: Bethesda Softworks

Mehr zu diesem Thema