Rausschmiss: E-Scooter-Verleih Tier muss sich aus Wien zurückziehen

Der E-Scooter-Verleih Tier stellt sein Angebot in der österreichischen Hauptstadt ein. Beim Ausschreibungsverfahren entschieden sich die Vertreter der Stadt für Lime, Bird und Link. Neu dabei ist der schwedische Anbieter Voi.

Tier hatte laut Die Presse kein überzeugendes Konzept abgegeben und muss daher seine Roller abziehen. Das Unternehmen aus Berlin klagte daraufhin vor dem Verwaltungsgericht Wien und blitzte nun ab. Zum 30. Juni muss es die Stadt verlassen haben. Man werde in der Ostregion und mit Bike-Sharing-Systemen weiter präsent sein, so ein Sprecher.

Neue Regeln für Leih-Scooter

Im Mai hatte die Stadtregierung eine Verordnung erlassen, die dem Leihroller-Treiben strenge Vorgaben macht. Darunter fiel neben der Ausschreibung für die Genehmigung von Anbietern auch eine Nummernschilderpflicht und neue Obergrenzen für die Bezirke der Stadt.

So dürfen in der Innenstadt maximal 500 Scooter stehen und in den Bezirken 2 bis 9 sowie 20 nur 1.500 Stück. In den restlichen Stadtteilen steigt die Anzahl auf 2.000. Es soll so mehr Roller an den Endhaltestellen von U-, S- und Straßenbahnen geben.

Digitale Kontrolle über Scooter-Standorte

Neu ist auch das digitale Dashboard, das die genauen Standorte der Gefährte per GPS anzeigt. Die Daten sind anonymisiert, sie sollen beim unzulässigen Abstellen Strafen für die Betreiber nach sich ziehen. Die haben wiederum neue Regeln für ihre Kund:innen erlassen.

Bei einer Häufung von Übertritten kann die Stadt den Verleihern die Konzession entziehen. Über das Dashboard kann die Verwaltung zudem Sperrzonen kontrollieren, in denen Scooter verboten sind. Park-Sheriffs, Ordnungsamt und Polizei sind zudem angehalten, das Einhalten der Regeln zu überwachen.

Tier: Debüt-Standort geht verloren

Für den Anbieter Tier geht eine Art Ära zu Ende. Er hatte, obwohl aus Berlin kommend, seine ersten Leih-Scooter in Wien angeboten. In einer Stellungnahme schreibt das Unternehmen: „Zuletzt hat sich die Stadt richtigerweise dazu entschlossen, den Markt zu konzessionieren. Die Vorbereitungen dafür liefen seit geraumer Zeit und Tier hat sich als Anbieter der ersten Stunde auch stets für diesen Weg eingesetzt.“

Man akzeptiere die Entscheidung des Gerichts und werde keine weiteren Maßnahmen dagegen unternehmen. Als Nächstes sollen die Kund:innen über den Rückzug informiert werden. Zurzeit können die Tier-Roller noch ausgeliehen werden.

Zuletzt verlor Tier im April den Standort Paris – die Verwaltung vertrieb alle E-Scooter aus der Stadt.

