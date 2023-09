„Ein Arschloch, durch und durch“: Elon Musk schießt in Biografie gegen Bill Gates

Und eben diese Geschichte ist es, die Elon Musk gegenüber seinem Biografen Walter Isaacson für das am 12. September erscheinende Buch über den exzentrischen Multimilliardär (Musk, nicht etwa Gates) ausgepackt hat.

Musk vs. Gates

„Wie kann man behaupten, dass einem der Kampf gegen den Klimawandel am Herzen liegt, und dann aktiv die Gesamtinvestition in das Unternehmen schmälern, das am meisten dafür tut?“, fragte sich Musk.

Das sei reine Scheinheiligkeit, meint er: „Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass er vollkommen unzurechnungsfähig ist (und außerdem ein Arschloch durch und durch). Ich wollte ihn wirklich mögen (seufz).“ Gemeint ist natürlich Microsoft-Mitgründer Bill Gates.

Gates vs. Musk

Der ist seinerseits auch nicht unbedingt zimperlich. So äußerte sich Bill Gates gegenüber Isaacson irritiert über Musks Pläne, Menschen auf den Mars zu bringen: „Er übertreibt es mit der Mars-Sache. Ich habe mir erklären lassen, wie er sich das vorstellt, und ich halte das für ziemlich bizarr.“

Musk habe eine „verrückte Vorstellung von einem möglichen Atomkrieg auf der Erde und von Leuten, die auf dem Mars leben und dann zurückkommen, nachdem wir uns gegenseitig umgebracht haben“, so Gates.

Künstlerin Claire Boucher, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Grimes, hat drei Kinder mit Elon Musk und betrachtet den Streit zwischen Gates und Musk abgeklärter: „Es geht dabei wohl auch ein bisschen um den Schwanzvergleich.“

In Deutschland hat der Stern erste Kapitel aus dem Buch exklusiv abgedruckt.