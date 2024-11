Ein Fenster in die Vergangenheit: Diese Website fördert vergessene iPhone-Videos zutage

Der Trend zu Retro-Tech hat nach den 90er-Jahren die jüngere Vergangenheit erreicht. Der Entwickler Riley Walz hat eine Webseite erstellt, die zufällig Videos abspielt, die Menschen in den Jahren zwischen 2009 und 2012 mit ihrem iPhone aufgenommen haben.

Anzeige Anzeige

i found millions of YouTube videos that have default camera names as titles (like IMG_0276) and made it into a website where you can watch random ones. unedited, pure moments from random lives https://t.co/zdYQmkz0qk pic.twitter.com/T6zuED8y7N — Riley (@rtwlz) November 18, 2024

In dieser Zeit hatten iPhone und iPod Touch eine Funktion namens „Send to YouTube“. Die Nutzer:innen konnten damit ihre aufgenommenen Clips ohne viel Aufwand auf der Videoplattform hochladen. Und dies taten einige User:innen. 2009 stieg laut Google in der Woche nach der Veröffentlichung des iPhone 3GS die Zahl der täglichen Uploads von mobilen Geräten um 400 Prozent. Das iPhone 3GS hatte als erstes Modell das eingebaute „Send to YouTube“-Feature.

Anzeige Anzeige

Diese Videos, die mit einem Klick auf Youtube übertragen werden konnten, hatten oft nicht einmal eine Beschriftung. Sie liefen standardmäßig unter ihrem Dateinamen ein, zum Beispiel IMG_3476. Riley Walz nennt sein Projekt deshalb auch „IMG_0001“.

„Verboten und doch harmlos“: Die Faszination der IMG_XXXX-Clips

Walz‘ Zeitmaschine ist von einem Essay des Bloggers Ben Wallace vom 3. November 2024 inspiriert. Der empfahl darin seinen Follower:innen, die Videos mit den Tags IMG_XXXX anzuschauen. Sie bieten den Zuschauer:innen einen ungefilterten Blick in das Leben anderer Menschen. Und in eine Zeit, in der Youtube und das gesamte soziale Web eine im besten Sinn naive, ungefilterte Qualität hatten.

Anzeige Anzeige

„Diese Videos haben etwas Surreales an sich, das dich auf eine Weise fesselt, wie du es noch nie erlebt hast“, schreibt Wallace. Da Youtube jugendgefährdende Inhalte aussondere, blieben Videos übrig, die laut Wallace in einem „einzigartigen, fast paradoxen Zustand existieren“ – „Verboten und doch harmlos“. Verboten, weil man Einblicke in das Leben fremder Menschen erhält, die möglicherweise versehentlich intime Szenen der Öffentlichkeit zugängig machen. Harmlos, weil es sich um denkbar unschuldige Momente handelt.

Ein zufälliges Aneinanderreihen dieser Videos erschafft für Ben Wallace den „authentischsten Social Feed, den man jemals im Internet gesehen hat“.

Anzeige Anzeige

So funktioniert die Youtube-Zeitmaschine

Walz hat nun den Ball von Wallace aufgenommen und die Idee mit einer Art Zeitmaschine in die Praxis umgesetzt. Er hat einen Bot erstellt, der in zufälliger Reihenfolge IMG-Clips zutage fördert. Fünf Millionen Clips warten auf die Nutzer:innen.

Die Website ist denkbar einfach gehalten. Nach einem kurzen Text, der das Konzept erklärt, erscheint ein Bildschirm mit einem optischen Rauschen, das an alte Fernsehbildschirme erinnert. Der Retroeffekt führt also noch weiter zurück als in die Zeit um 2010. Neben dem Screen schwebt Panasonic-Fernbedienung. Mit einem Klick darauf erwacht ein altes Video aus seinem Dornröschenschlaf. Die meisten haben zwei- oder sogar einstellige Viewer-Zahlen.

So erscheint bei unserem Test etwa ein Video, das am 14. August 2009 auf Youtube hochgeladen wurde. Es zeigt ein lachendes kleines Kind, das offenbar von einem Elternteil gefilmt wurde. Heute müsste das Kind etwa 17 Jahre sein – und nicht damit rechnen, dass Fremde heute einen blitzlichtartigen Moment aus seiner frühsten Kindheit betrachten.

Anzeige Anzeige

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert

8 Bilder ansehen Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

Die Follower von Walz äußern sich begeistert über sein Projekt. „Herrgott, das ist großartig, wohltuend und gruselig zugleich“, schreibt einer bei X zu einem Post, mit dem Walz seine Arbeit vorstellt. „Das ist es, worum es bei echten Social Networks geht – das Leben“, schreibt ein anderer. „Keine Influencer, keine bezahlte Werbung, nur das wahre Leben“.

Ein dritter Kommentator schlägt vor, dass man diese Videos als erstes Aliens zeigen sollte, falls die je die Erde besuchen. Damit bekämen die Außerirdischen einen Eindruck davon, was es bedeutet, Mensch zu sein.