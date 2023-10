Warum dein Xbox-Zubehör bald nicht mehr funktionieren könnte

Microsoft geht verstärkt gegen nicht autorisiertes Xbox-Zubehör vor. Viele Xbox-Besitzer haben berichtet, dass sie eine Warnmeldung erhalten haben, in der steht, dass ihr nicht autorisiertes Zubehör ab dem 12. November nicht mehr funktionieren wird.

Die Benutzer werden darin aufgefordert, solche Geräte am besten in den Laden zurückzubringen, in dem sie sie gekauft haben. Windows Central, eine bekannte Technik-Website, hat ebenfalls eine solche Nachricht erhalten.

Xbox: Ein Problem für Zubehörhersteller

Die jüngsten Maßnahmen von Microsoft stellen Hersteller von nicht autorisierter Xbox-Hardware vor große Herausforderungen. Brook Gaming, ein bekannter Produzent von Zubehörteilen für die Xbox, insbesondere für Kampfspiele, hat bereits Stellung zu dieser Angelegenheit auf X bezogen.

Der Hersteller erklärt, dass Produkte wie der Wingman XB2 Converter und das XB Fighting Board in Kürze nicht mehr mit der Xbox kompatibel sein werden. Bei einigen weiteren Produkten wird die Funktionalität eingeschränkt.

Xbox-Zubehörsperre: Das sind die Gründe

Ein Grund für diese Maßnahme könnte ein neuer Prozess sein. Laut Insidern öffnet Microsoft nun die Türen für Dritthersteller, um drahtloses Zubehör für die Xbox zu entwickeln und zur Zertifizierung einzureichen. Bisher war dies nur für kabelgebundene Geräte möglich.

Mit dem neuen Genehmigungsverfahren kommen auch strengere Sicherheitsrichtlinien ins Spiel. Diese sollen Produkte verhindern, die Spielern in Online-Multiplayer-Spielen einen unfairen Vorteil verschaffen könnten. Leider hat dies auch den Effekt, dass legitime Zubehörteile, wie Joysticks für Kampfspiele, davon betroffen sind.

