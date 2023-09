Xbox Series X in rund und ohne Laufwerk: So soll die nächste Microsoft-Konsole aussehen

Der Codename, unter dem diese Erneuerung läuft, nennt sich „Brooklin“, berichtet The Verge. Er hätte aus Microsoft-Sicht wohl genauso wie die Tatsache an sich, dass es eine Aktualisierung geben wird, erst einmal intern bleiben sollen, denn an die Öffentlichkeit ist all das nur versehentlich geraten.

Neue Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk

„Schuld“ daran sind Dokumente, die im Zuge der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen der US-Bundesbehörde Federal Trade Commission (FTC) und Microsoft ans Licht gekommen sind. Auf dieselbe Weise haben wir auch schon erfahren, dass eine komplett neue Xbox wohl erst 2028 geben wird.

Aus veröffentlichten Dokumenten zum Rechtsstreit geht das neue Design der Xbox Series X hervor – und das bringt einige Änderungen mit sich. Die neue Variante der Spielkonsole ist nicht nur zylindrisch statt eckig, sondern wird auch ohne Disc-Laufwerk ausgeliefert.

In internen und eigentlich vertraulichen Microsoft-Dokumenten gibt das US-Unternehmen bekannt, dass die aktualisierte Series X über zwei Terabyte Speicher (doppelt so viel wie bislang), einen USB-C-Frontanschluss mit Stromversorgung und einen „völlig neuen“ Controller verfügen wird.

Neuer Controller kommt

Der neue Controller mit dem Codenamen „Sebille“ soll laut The Verge noch in diesem Jahr angekündigt werden. Er unterstützt eine direkte Verbindung zur Cloud, Bluetooth 5.2 und voraussichtlich eine aktualisierte „Xbox Wireless 2“-Verbindung.

Der Akku des Controllers soll wiederaufladbar und austauschbar sein, und der Controller an sich soll aktiviert werden, indem man ihn anhebt. Neue, modulare Control-Sticks und leisere Knöpfe sollen ebenfalls Teil von „Sebille“ sein.

Laut ingame.de soll es 2024 auch eine überarbeitete Version der Xbox Series S geben. Sie trage den Codenamen „Ellewood“ und soll über Wi-Fi-6E-Unterstützung und Bluetooth 5.2 verfügen. Teil dieses Pakets wird voraussichtlich ebenfalls der neue Xbox-Controller sein.

Auch überarbeitete Version der Xbox Series S in Planung

Im Zuge der Überarbeitungen ist es Microsoft anscheinend gelungen, den Stromverbrauch der neuen Version zu drücken. So soll die 2024er-Konsole 15 Prozent weniger Strom verbrauchen und im neuen Stand-by-Modus gar nur noch 20 Prozent Energie der aktuellen Series X benötigen.

Laut den Unterlagen strebt Microsoft an, die neue Variante zum Einführungspreis von 499 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Ende 2024 soll es dann so weit sein.

