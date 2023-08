Zum Bundesliga-Start: Eintracht Frankfurt verkauft Stadionsitze als Krypto-Token

Im Zuge einer Neugestaltung wurden die alten blauen Sitze im Deutsche Bank Park durch brandneue Sitze in den klassischen Vereinsfarben Schwarz und Weiß ersetzt. Die gute Nachricht für die Fans: Die altgedienten blauen Sitze verschwinden nicht einfach. Stattdessen verwandeln sie sich in digitale Erinnerungsstücke.

Anzeige Anzeige

Jeder dieser Sitze wird als Token auf der Polygon-Blockchain dargestellt, berichtet BTC Echo. Das ermöglicht den Fans, ein Stück Vereinsgeschichte in digitaler Form zu besitzen.

Jedes dieser Token stellt einen bestimmten Sitz dar und garantiert seine Einzigartigkeit in der digitalen Welt. Ein Zeugnis dafür ist die Zahl von 10.000 Eintracht-Fans, die bereits einen solchen digitalen Stadionsitz erworben haben.

Anzeige Anzeige

Von digital zu physisch und zurück

Interessanterweise bleibt der tokenisierte Stadionsitz nicht nur in der digitalen Welt. Er kommt auch in die physische Realität zurück – genauer gesagt in Form einer Karte. Auf einem in dieser Karte integrierten Chip ist das Token gespeichert.

Mit der Mainaqila-App von Eintracht Frankfurt können Besitzer das Token synchronisieren und sich jederzeit anzeigen lassen – quasi ein Stück Vereinsgeschichte immer griffbereit in der Tasche.

Anzeige Anzeige

Julien Zamberk, Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt Stadion, betonte die Benutzerfreundlichkeit des Projekts: „Für uns war entscheidend, dass kein Vorwissen im Umgang mit der Blockchain-Technologie oder die Nutzung von Kryptowährung seitens der Fans notwendig ist.“

Die tokenisierten Stadionsitze sind nicht handelbar. Es ist ein Andenken, ein Stück Vereinsgeschichte für Fans mit einem Hang zur Technik.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema