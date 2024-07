EM 2024: Fans fordern andere Sitzplätze für Influencer – das ist der Grund

Die EM 2024 bringt Fans zahlreicher Nationen zusammen – sei es, um miteinander zu feiern oder um im Stadion lauter zu singen als die Kontrahent:innen. Doch die Fans haben im Laufe des Turniers offenbar auch ein gemeinsames Feindbild gefunden: Influencer:innen. Laut den Fans sollten sie separate Plätze im Stadion bekommen oder am besten ganz verschwinden.

Anzeige Anzeige

Warum Influencer:innen bei der EM 2024 ausgegrenzt werden sollen

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Grund: Die Fans haben eine Abneigung gegen Influencer:innen entwickelt, die nur zu den Spielen gehen, weil sie dafür Geld bekommen oder sich damit selbst bewerben. Sie würden sich nicht für die Partien der EM 2024 interessieren, sondern nur sich selbst bei besonders übertriebenen Reaktionen filmen und diese dann auf Youtube und Co. hochladen.

Anzeige Anzeige

Dementsprechend glauben die Anhänger:innen, dass Influencer:innen Plätze wegnehmen, die eigentlich an Person gehen könnten, die auch das Geschehen der EM 2024 auf dem Platz mitverfolgen wollen. Wer mit seinem Besuch Geld verdient, könne genauso gut im Pressebereich sitzen. Allerdings ist gerade dieser Kritikpunkt oft widerlegbar. Denn die Plätze, die die Influencer:innen belegen, sind in der Regel nicht die normalen Sitze zwischen den Fußballanhänger:innen.

Anzeige Anzeige

Influencer:innen kommen laut Spiegel oftmals ins Stadion, weil sie von der Uefa selbst oder von Partner:innen des Fußballverbands eingeladen werden. Beide Parteien haben im Vorfeld festgelegte VIP-Plätze in den Stadien der EM 2024, die dann mit den eingeladenen Personen aufgefüllt werden. Die Partner:innen und die Uefa bekommen durch die so entstehenden Videos der Influencer:innen mehr Reichweite und dadurch potenzielle Kund:innen. Welche Influencer:innen die Uefa selbst oder die Partner:innen dabei auswählen, unterliegt keinen strengen Richtlinien. So können es kleine wie große Influencer:innen in die Stadien schaffen.

Die größten Social-Media-Fails von Unternehmen

10 Bilder ansehen 9 Social-Media-Fails von Unternehmen Quelle: Burger King/ Twitter

Mehr zu diesem Thema