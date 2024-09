Emissionsrekord: Kanadas Waldbrände von 2023 schadeten dem Klima mehr als die meisten Länder

Die kanadischen Waldbrände des vergangenen Jahres haben alle Rekorde gebrochen und verbrannten in den kanadischen Wäldern etwa siebenmal mehr Land, als der Jahresdurchschnitt der letzten vier Jahrzehnte betrug. Acht Feuerwehrleute kamen ums Leben und 180.000 Menschen mussten vor den Bränden fliehen.

Eine neue Studie zeigt jetzt, wie diese Brände einen Teufelskreis auslösen können, der zum Klimawandel beiträgt, während die klimawandel-getriebenen Bedingungen die Waldbrandsaison ohnehin schon verschlimmern. Laut der im Fachjournal Nature publizierten Ergebnissen betrugen die Emissionen der kanadischen Waldbrände im letzten Jahr 647 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Wären die Brände ein Land, so wäre es nach China, den USA und Indien der viertgrößte Emittent. Die himmelhohen Emissionen der Brände zeigen, wie menschliche Aktivitäten die natürlichen Ökosysteme an einen Ort drängen, der unsere Klimabemühungen erschwert.

„Ungewöhnlich brutale Feuersaison“

„Die Tatsache, dass dies in weiten Teilen Kanadas geschah und den ganzen Sommer über anhielt, war wirklich ein verrückter Anblick“, sagt Brendan Byrne vom NASA Jet Propulsion Laboratory und Hauptautor der Studie. Ein Blick in die Klimaaufzeichnungen macht deutlich, wie die Bedingungen des letzten Jahres zu einer ungewöhnlich brutalen Feuersaison beigetragen haben, sagt Byrne. 2023 war es besonders warm und besonders trocken. Beides führt dazu, dass sich Brände schneller ausbreiten und intensiver brennen.

Einige wenige Regionen waren besonders stark von Bränden betroffen, zum Beispiel Teile von Quebec, einem typisch feuchten Gebiet im Osten Kanadas, in dem aber nur halb so viel Niederschlag fiel wie normalerweise. Diese Brände verursachten den Rauch, der die Ostküste der USA hinunterströmte. Aber insgesamt war das Besondere an der Feuersaison 2023, wie weitverbreitet die Feuer fördernden Bedingungen waren, sagt Byrne.

Auch wenn der Klimawandel nicht direkt ein Feuer auslöst, haben Forscher:innen die heißen, trockenen Bedingungen, die Brände verschlimmern, auf die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels zurückgeführt. Laut einer Analyse von World Weather Attribution für 2023 ist die Wahrscheinlichkeit extremer Brände in Ostkanada aufgrund des Klimawandels mehr als doppelt so hoch.

Messungen und Satellitenbilder

Die Brände wiederum setzen große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre frei. Durch die Kombination von Satellitenbildern der verbrannten Gebiete mit Messungen einiger der freigesetzten Gase konnten Byrne und sein Team den gesamten freigesetzten Kohlenstoff genauer ermitteln als bei Schätzungen, die sich allein auf die Bilder stützen.

Insgesamt haben die Brände im vergangenen Jahr mindestens viermal mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben als alle Emissionen fossiler Brennstoffe in Kanada. Waldbrände sind normalerweise Teil natürlicher, gesunder Ökosysteme und stellen an sich nicht unbedingt eine Katastrophe für den Klimawandel dar. Nach einer typischen Brandsaison beginnt ein Wald wieder zu wachsen und nimmt dabei Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf. Damit setzt sich ein Kreislauf fort, in dem sich der Kohlenstoff um den Planeten bewegt.

Problematisch wird es, wenn dieser Zyklus gestört wird, zum Beispiel, wenn die Brände über zu viele Jahre hinweg zu intensiv und zu weitverbreitet sind. Darüber hinaus gibt es Gründe, in Bezug auf künftige Feuersaisons nervös zu werden. Während die Bedingungen im Jahr 2023 im Vergleich zu den historischen Aufzeichnungen ungewöhnlich waren, zeigen Klimamodellierungen, dass sie in den 2050er Jahren normal sein könnten.

Auswirkungen der Waldbrände auf das Kohlenstoffbudget

„Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es in Kanada mehr Brände geben wird“, sagt Byrne. „Aber wir wissen nicht wirklich, wie sich das auf das Kohlenstoffbudget auswirken wird.“ Was er mit einem Kohlenstoffbudget meint, ist die Menge an Treibhausgasen, die wir in die Atmosphäre ausstoßen können, bevor wir unsere Klimaziele überschreiten. Laut dem Global Carbon Budget Report 2023 bleiben uns bei den derzeitigen Emissionswerten noch etwa sieben Jahre, bevor wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erwärmung von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau überschreiten werden.

Es war schon klar, dass die Emissionen von Kraftwerken, Fahrzeugen und einer Vielzahl anderer menschlicher Aktivitäten gestoppt werden müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Waldbrände des letzten Jahres sollten die Dringlichkeit dieser Maßnahmen noch verstärken, denn wenn die natürlichen Ökosysteme über ihre Belastungsgrenze hinaus beansprucht werden, wird die Herausforderung in Zukunft nur noch größer.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

