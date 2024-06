Mit dieser Karte seht ihr, wie gravierend sich das Klima unserer Wohnorte in 60 Jahren verändert

Wie werden unsere Wohnorte aussehen und sich anfühlen, wenn der Klimawandel nicht verlangsamt wird? Diese Frage stellen sich Wissenschaftler:innen seit Jahren. Etliche Klimamodelle wurden erstellt, mit denen wir nachvollziehen können, wie gravierend Hitze und Dürre auch bei uns zuschlagen werden, wenn keine Maßnahmen dagegen eingeleitet werden.

Besonders anschaulich wird das durch eine interaktive Karte, die ihr kostenlos nutzen könnt. Auf der Website Cityapp könnt ihr zahlreiche Wohnorte auf der ganzen Welt anklicken. Wählt ihr euren Wohnort aus, zeigt euch die Karte, welche Temperaturen in 60 Jahren dort an der Tagesordnung sind.

Was zeigt die interaktive Karte?

Wir haben uns zu Testzwecken Berlin-Mitte auf Cityapp ausgesucht. Die Karte zeigt anhand einer Linie, mit welchem heutigen Ort das Klima in Berlin-Mitte in 60 Jahren vergleichbar ist. Laut der Website herrschen in Zukunft Temperaturen in Berlin, wie sie heute im norditalienischen Bologna auftreten.

Im Schnitt sollen die sommerlichen Temperaturen in Berlin dabei um rund 5,7 Grad steigen, im Winter um 5,1 Grad. Dadurch sollen Dürreperioden häufiger auftreten – etwa um acht bis elf Prozent. Dabei stützt sich die Karte auf einen Durchschnitt von fünf Klimamodellen. In den Einstellungen könnt ihr euch auch alle fünf Klimamodelle einzeln anzeigen lassen. Diese führen dann zu anderen Orten. Im Falle von Berlin führen drei Modelle zu ähnlichen Regionen in Norditalien, während die anderen Temperaturvergleiche zu Serbien und Bulgarien ziehen.

Natürlich soll die interaktive Karte nicht nur eine düstere Zukunft zeichnen. In den Einstellungen findet ihr die Option: „Was, wenn wir Emissionen reduzieren?“ Die Karte zeigt dann, welche Klimaveränderungen zu erwarten sind, wenn wir uns kollektiv an das Pariser Klimaabkommen halten oder sogar Maßnahmen darüber hinaus ergreifen. Dann würde Berlin eine Erwärmung von 1,3 bis 1,9 Grad erwarten: ein Wetter, das heutzutage mit Heidelberg vergleichbar ist.

