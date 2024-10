Entwickler nimmt sich extra Zeit, um das Savegame eines Gamers zu retten – und hat dafür einen einfachen Grund

No Man’s Sky gehört zu den großen Comeback-Storys der Gaming-Geschichte. Nach einem mehr als holprigen Start konnten sich die Entwickler:innen durch zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte eine zufriedene und vor allem treue Community aufbauen. Und genau diese Treue wurde jetzt bei einem Gamer belohnt, der No Man’s Sky schon sehr lange zockt.

Entwickler rettet Spielstand in No Man’s Sky

Martin Griffiths ist Engine Programmer für No Man’s Sky und berichtet auf X von einem Fall, der es ihm besonders angetan hat. Er hat einen Fehlerbericht mit einem Savegame erhalten. Das Problem des Spielers, der diese eingereicht hatte: Nach mehr als 600 Stunden in No Man’s Sky fingen einige Texturen im Spiel an zu flackern. Den Fehler zeigt Griffiths ebenfalls im Video.

Der Entwickler schreibt dazu: „Obwohl jeder Bug wichtig ist, können wir nicht anders, als zusätzliche Zeit aufzubringen, wenn Spielstände hunderte oder sogar tausende Stunden Spielzeit haben. […] Wenn ein Spieler so viel in unser Spiel gesteckt hat, hat er es verdient, dass wir das Problem beheben“.

Laut dem Entwickler gab es schon Spielstände mit gravierenden Bugs, die mehr als 4.000 Stunden in No Man’s Sky beinhaltet haben. Griffiths fügte hinzu, dass die zusätzliche Arbeit an solchen Problemlösungen auch allen anderen Spieler:innen zugutekommen würde, die eines Tages so viel Zeit in No Man’s Sky investieren.

Im Anschluss postete der Entwickler ein Video an derselben Stelle im Spiel – allerdings ohne das Flackern. Er hat das Problem gefunden und auch direkt einen Fix eingereicht, sodass dieser als Update bereitgestellt werden kann. Der Fehler lag bei einem Limit in der Engine des Spiels. Offenbar wurde dieser ausgelöst, wenn Spieler:innen besonders große Basen bauen – was sie in mehr als 600 Stunden locker schaffen dürften.

