Fortnite: Amateur-Entwickler können mit Unreal Editor mehr Geld verdienen

Ein „Fortnite“-Game startet mit der Landung des eigenen Charakters auf einer Insel. Unter Einhaltung vieler Richtlinien können diese Inseln von Creators im Kreativmodus veröffentlicht werden.

Wie „Fortnite“-Entwickler Epic jetzt auf der Game Developers Conference ankündigte, sollen fortan 40 Prozent der Einnahmen mit jedem geteilt werden, der Inseln im Spiel entwirft. Die Gelder, die ausgeschüttet werden sollen, werden dabei durch den Verkauf der In-Game-Währung V-Bucks verdient. Spieler können Echtgeld in V-Bucks umwandeln und damit Starterpakete, Questpakete oder Skins kaufen.

Umstellung ergibt Sinn

Bereits etwa die Hälfte der Spielzeit in „Fortnite“ findet in von Benutzern erstellten Inhalten statt. Aus diesem Grund wird es ein massives Upgrade geben. Wie Techcrunch berichtet, erhält „Fortnite“ einen Unreal-Engine-Editor, der bereits jetzt in der öffentlichen Beta verfügbar ist.

Mit dem neuen Editor ist es nur sinnvoll, dass Epic sein Creator-System umstellt. Das bestehende Creator-Programm von „Fortnite“ bot angehenden Amateur-Spieledesignern nur relativ dürftige Anreize. Creators hatten einen persönlichen Code und wenn Fans diesen Code beim Kauf eines Artikels im „Fortnite“-Shop nutzten, erhielten die Creators fünf Prozent der Einnahmen.

Um an dem neuen Programm teilzunehmen, das Epic „Creator Economy 2.0“ nennt, können sich Benutzer auf dem neuen Creator-Portal von „Fortnite“ anmelden. Jeder Ersteller, der vor dem 21. April beitritt, wird ab dem 1. März rückwirkend für jedes Insel-Engagement bezahlt. Um zur Zahlung berechtigt zu sein, müssen Benutzer mindestens 18 Jahre alt sein und ein Konto haben, das mindestens seit 90 Tagen aktiv ist.

Individuelle Inseln beliebt

Auf ihrer eigenen persönlichen Insel können Entwickler ihre eigenen einzigartigen Spielerlebnisse mit benutzerdefinierten Regelsätzen und Designs entwickeln. Die Auszahlung eines Erstellers hängt davon ab, wie beliebt die Insel ist und wie viele Benutzer immer wieder auf die Insel zurückkehren.

Laut Epic können auch Unternehmen in diesem Programm Auszahlungen erhalten. Das bedeutet, dass, wie bei „Roblox“ auch, professionelle Spieleentwickler ihre eigenen Inhalte auf „Fortnite“ veröffentlichen und dafür bezahlt werden können.

