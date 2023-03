Equal Pay Day: So groß ist die Verdienstlücke zwischen Mann und Frau

Heute ist wieder Equal Pay Day. Der Tag soll Aufmerksamkeit auf die Verdienstlücke zwischen Mann und Frau lenken, auch Gender Pay Gap genannt. Männer verdienen im Schnitt immer noch deutlich mehr als Frauen.

Wie groß die Lücke ist, unterscheidet sich stark von Region zu Region. Generell ist sie allerdings in Ostdeutschland am geringsten. Hier finden sich auch alle Gebiete wieder, in denen Frauen mehr verdienen als Männer.

Im Süden verdienen Männer oft deutlich mehr, wie Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigen, die die Wirtschaftswoche analysiert hat. Im Westen Deutschlands geht es eher gemischt zu. Hier verdienen die Männer aber in allen Gebieten durchschnittlich zwischen 15 und 40 Prozent mehr als Frauen.

Gut bezahlte Jobs gibt’s im Süden

„Im Süden gibt es sehr viele gut bezahlte Jobs, zum Beispiel in der Autoindustrie“, sagt Anja Rossen vom IAB. „Solche fehlen in Ostdeutschland.“ Hier arbeiten größtenteils Männer, wodurch sich die Lücke im Süden stark vergrößert.

In den Landkreisen Stendal, Cottbus, Frankfurt an der Oder und Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt verdienen hingegen Frauen im Schnitt bis zu zwei Prozent mehr als Männer. Die Agentur für Arbeit in Dessau erklärt das damit, dass es ein Verwaltungsstandort ist. Hier arbeiten also viele Frauen, die in diesem Sektor gutes Geld verdienen. Die ansässigen Männer zieht es wiederum nach Halle oder Leipzig, wo BMW und Porsche Arbeitsplätze anbieten.

Ostdeutsche Frauen unterbrechen ihren Erwerb kürzer

„Die Tatsache, dass im Osten Deutschlands die Gehälter von Männern und Frauen weniger stark auseinanderfallen, hat auch eine kulturelle Dimension. Die Erwerbsunterbrechungen der Frauen, wenn sie eine Familie gründen, seien immer noch sehr viel kürzer als im Westen“, erläutert Rossen weiter.

So können Frauen im Osten mehr Berufserfahrung sammeln und hätten so bessere Karrieremöglichkeiten als Frauen im Süden, die eine längere Auszeit bei der Familiengründung nehmen.

Auch die Gehälter der Männer im Allgemeinen unterscheiden sich im Osten und Süden Deutschlands stark. Ein Mann in Dessau verdient knapp 102 Euro brutto pro Tag, am Bodensee im Süden sind es hingegen durchschnittlich 165 Euro brutto jeden Tag.

