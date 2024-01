iPhone nicht auf Platz 1: Die erfolgreichsten Handys und Smartphones aller Zeiten

Handys beziehungsweise Smartphones sind aus unserem Leben kaum wegzudenken. Als die kleinen handlichen Geräte – daher stammt auch der Begriff „Handy“ – in ihren ersten Versionen lange vor dem iPhone auf den Markt kamen, besaßen sie noch einen äußerst eingeschränkten Funktionsumfang. Außer Telefonieren, SMS versenden, das eine oder andere einfache Spiel spielen und später auch schlechte Fotos schießen, konnten sie nicht viel. Nun gut, einige hatten auch noch eine kleine Taschenlampe an Bord.

Nichtsdestotrotz wurde den Herstellern, vor allem dem finnischen Hersteller Nokia, die Teile aus den Händen gerissen. Nicht einmal Apple kommt bis heute mit seinen bestverkauften Modellen an die Bestseller der Finnen heran.

Zwei Modelle konnte Nokia gleich jeweils 250 Millionen Mal absetzen – andere Nokia-Handys haben sich ebenfalls weit über 100 Millionen Mal verkauft. Daher ist es kein Wunder, dass das Unternehmen trotz seiner zuletzt schlechten Absatzzahlen und dem Verkauf der Hardware-Sparte an Microsoft 2012 den beeindruckenden Meilenstein von 1,5 Milliarden abgesetzten Symbian-Handys (S40) zelebrieren konnte. Das erste Series-40-Phone war das Nokia 7110, das 1999 angekündigt wurde.

Das alte Nokia ist lange Weg vom Fenster, die Smartphones, die jetzt unter der Marke Nokia verkauft werden, stammen vom finnischen Unternehmen HMD Global, das teils von ehemaligen Nokia-Mitarbeiter:innen gegründet wurde, die den Markennamen lizenziert haben. Die Absatzzahlen der aktuellen Nokia-Geräte kommen bei Weitem nicht mehr an die des alten Nokia heran.

Nicht das iPhone: Die 20 erfolgreichsten Handys aller Zeiten

Mittlerweile ist in Sachen Absatzzahlen Apple weit vorne, was sich an der Top-20-Liste zeigt. Trotz der immer noch währenden Dominanz der Nokia-Geräte konnte Apple viele seiner Modelle der letzten Dekade erfolgreich absetzen und die Feature-Phones der Finnen aus der Topliste verdrängen. Andere Smartphone-Hersteller haben es in den letzten Jahren nicht in die Liga der Bestseller geschafft. Im Januar zelebrierte Apple den Meilenstein von zwei Milliarden aktivierter iPhones, womit der Konzern die 1,5 Milliarden S40-Handys übertroffen hat.

Diese Anzahl aktiver Geräte hat Googles Android mit drei Milliarden schon lange hinter sich gelassen, jedoch verteilt sich diese Summer auf viele Hersteller wie Samsung, Oppo, Oneplus, Motorola und viele weitere.

