FDP plant Steuererleichterungen für E-Fuels – und ignoriert mal wieder wissenschaftliche Fakten

Finanzminister Christian Lindner plant laut FAZ-Informationen umfangreiche Steuererleichterungen für E-Fuels. Sollte ein entsprechender Gesetzesentwurf wirklich im Herbst kommen, würde die FDP weiter auf dem Irrweg wandeln, den sie schon seit längerem eingeschlagen hat.

Technologieoffenheit – was für ein schönes Wort. Besagt es doch, dass man sich zum Wohle der Allgemeinheit und im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts offen für neue Technologien zeigt. Dennoch ist es der FDP innerhalb kürzester Zeit gelungen, den Begriff „Technologieoffenheit“ beim Thema Auto ins genaue Gegenteil zu verkehren.

Als sich vor ein paar Jahren abzeichnete, dass Benziner und Diesel in ihrer derzeitigen Form keine Zukunft mehr haben, fing die FDP notgedrungen an, nach Alternativen Ausschau zu halten. Da in den Kommentarspalten bei Facebook immer mal wieder die Begriffe „Brennstoffzelle“ und „Wasserstoff“ fielen, nahm man diese kurzerhand ins Wahlprogramm auf.

Dass ein Wasserstoffauto rein rechnerisch doppelt bis dreimal so viel Strom für die gleiche Strecke braucht wie ein modernes Elektroauto – egal. Dass Wasserstoff einen schlechten Wirkungsgrad hat – egal. Dass die notwendigen Tankanlagen extrem teuer sind und nicht mehr als vier bis sechs Autos pro Stunde betanken können – egal. Dass Fahrzeuge mit Brennstoffzelle extrem teuer in der Anschaffung und Wartung sind – egal. Dass Forschung und Industrie wasserstoffgetrieben Brennstoffzellenautos längst eine Absage erteilt haben – egal. Man muss ja technologieoffen bleiben!

E-Fuels: Energetischer Unsinn mit starker Lobby

Als immer mehr Automobilhersteller ihre Ambitionen im Bereich Wasserstoff aufgaben, wurde auch einigen Liberalen klar, dass man eventuell aufs falsche Pferd gesetzt hatte. Ganz wollte man den Wasserstoff zwar noch nicht fallen lassen, aber es musste definitiv eine Alternative her. Einen kurzen Blick in die Facebook-Kommentare, zwei Telegramm-Gruppen und drei von der Mineralölindustrie bezahlte Advertorials später, war die Lösung klar: E-Fuels.

Hätte man stattdessen lieber mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft gesprochen, die nicht den Lobbygruppen der Mineralölkonzerne angehören, hätte man wahrscheinlich einen weiten Bogen um das Thema gemacht. Schon vor Jahren war gemeinhin bekannt, dass synthetische Kraftstoffe aus energetischer Sicht völliger Unsinn sind. Auch die Klimabilanz ist fragwürdig. Kürzlich belegte eine neue Studie, dass Benziner, die mit E-Fuels fahren, während ihrer gesamten Lebensdauer nur minimale CO2-Einsparungen (fünf Prozent) erzielen. Vollelektrische Modelle bringen es hingegen beim für 2030 erwarteten Strommix innerhalb der EU auf 78 Prozent weniger Emissionen.

Was ebenfalls gerne unter den Teppich gekehrt wird: E-Fuels sind so teuer, dass sie auch in Zukunft ein Elitenprojekt bleiben werden. Das erklärt auch, warum sich vor allem Sportwagenbauer mit dem Thema befassen. Vielleicht jagen im Jahr 2040 noch ab und an wohlhabende Menschen ihren Porsche 911 mit E-Fuels über den Hockenheimring, aber für Otto Normalverbraucher wird diese Technologie nie eine Rolle spielen.

Dem Elektroauto gehört die Zukunft

Wenn man sich hinter verschlossenen Türen mit Vertretern der deutschen Autoindustrie unterhält, wird schnell klar, dass es für sie völlig unerheblich ist, ob es ein staatlich verordnetes Verbrennerverbot innerhalb der EU geben wird oder nicht. Denn noch vor 2030 werden die Autobauer ihre Modellreihen ohnehin komplett elektrifiziert haben. Es mag durchaus sein, dass beispielsweise für die asiatischen Märkte noch vereinzelt Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gebaut werden, aber innerhalb der EU werden diese bei den Neuzulassungen keine Rolle mehr spielen.

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

33 Bilder ansehen Das sind Toyotas neue 15 Modelle

Man muss nur einen Blick auf die Zulassungszahlen werfen: Während der Anteil der neu zugelassenen Elektroautos seit Jahren rasant steigt, sinkt die Nachfrage nach Benzinern und Dieseln rapide ab. Wenn bis 2025 eine Vielzahl weiterer vollelektrischer Modelle – insbesondere im Kleinwagensegment – dazukommen, wird sich dieser Trend weiter beschleunigen.

Mantra-artig den Begriff „Technologieoffenheit“ in Wahlprogrammen und parlamentarischen Sitzungen zu wiederholen, ändert daran nichts. Denn offen für neue Technologien zu sein, bedeutet eben gerade nicht, die Augen vor der Realität zu verschließen und wissenschaftliche Fakten zu ignorieren.

