Feiertage 2025: Mit diesen Brückentagen sicherst du dir den längsten Urlaub

2024 war und ist für die Deutschen ein gutes Urlaubsjahr, denn viele Feiertage fielen auf einen Wochentag: Der Tag der Deutschen Einheit am 2. Oktober fiel beispielsweise auf einen Donnerstag und auch der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag am 25. und 26. Dezember markieren die Mitte der Woche. Das heißt einerseits, dass es für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer verlängerte Wochenenden gab und noch geben wird, und andererseits, dass sie mit wenigen Urlaubstagen viele Tage am Stück freihaben konnten.

Anzeige Anzeige

Um auch im Jahr 2025 das Maximum aus den Urlaubstagen herauszuholen, lohnt sich wie immer ein genauer Blick auf die Brückentage. Ein klassischer Brückentag, der sich für einen verlängerten Urlaub nutzen lässt, ist der Freitag nach dem Tag der Arbeit am 2. Mai 2025. Brückentagsgrafiken wie von den Urlaubspiraten geben einen Überblick.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, die in einer Fünf-Tage-Woche angestellt sind, haben laut dem Bundesurlaubsgesetz einen Mindestanspruch an 20 Urlaubstagen pro Jahr. In Tarifverträgen sind häufig deutlich mehr vorgesehen, im Durchschnitt 30 Tage pro Jahr. Dazu kommen noch gesetzliche Feiertage, an denen die Arbeit ruht.

Anzeige Anzeige

Bundesweit sind es neun, einzelne Bundesländer haben weitere. Spitzenreiter ist dabei übrigens Bayern mit 13 Feiertagen, die Schlusslichter mit lediglich zehn sind Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Berlin.

Wie liegen Weihnachten und Silvester 2025?

Zu Weihnachten 2025 und Neujahr 2025/2026 können Berufstätige richtig viele freie Tage rausschlagen. Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag am 25. und 26. Dezember 2024 fallen auf einen Donnerstag und Freitag.

Anzeige Anzeige

Drei Urlaubstage bescheren um Weihnachten herum, somit neun freie Tage am Stück. Wer noch nach Silvester bis zum 3. Januar 2025 freinimmt, kommt insgesamt sogar auf 16 freie Tage mit nur fünf Urlaubstagen.

Das dürfte vor allem auch für Eltern interessant sein, die über die Ferien zu den Großeltern, in den Skiurlaub oder in einen langen Familienurlaub in wärmeren Gefilden verreisen wollen. In der Regel müssen sie sowieso Kitaschließtage und Schulferien überbrücken, in denen die Kinder ohne Betreuung sind.

Anzeige Anzeige

Brückentage 2025: Urlaub berechnen? So geht’s!

Chancen für ein verlängertes Wochenende gibt es in allen Bundesländern, nicht nur an Weihnachten, sondern beispielsweise auch mit einem Feiertag wie dem oben bereits erwähnten Tag der Arbeit, aber auch Christi Himmelfahrt und dem Tag der Deutschen Einheit.

Auf Ferienwiki.de können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen eines Brückentagerechners genau nachvollziehen, welche Kombination aus Urlaubs- und Feiertagen sich für sie am besten rechnet. Die Brückentage können bundeslandweit oder für ausgewählte Bundesländer berechnet werden.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop!

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Mehr zu diesem Thema