Firmware-Update: HP-Drucker blockieren Tinte von Drittanbietern

HP geht wieder gegen die Verwendung von Fremdtinte in seinen Druckern vor. Ein neues Firmware-Update erkennt Patronen von Drittanbietern und sperrt sie.

Ein User hat vor wenigen Tagen auf Reddit auf diesen neuen Schritt von Hewlett Packard aufmerksam gemacht. Im Subreddit „assholedesign“ postete er ein Bild der Fehlermeldung, die sein Drucker anzeigt, wenn er Tintenpatronen einbaut, die nicht vom Hersteller selbst stammen.

Der Drucker zeigt laut dem User nun nicht mehr die Meldung, dass die Druckqualität mit Fremdware nicht garantiert werde, wie es offenbar bisher in diesem Fall ablief. Stattdessen wurde der Druck ganz abgebrochen. „Dieser Drucker ist nur für den Einsatz von neuen oder gebrauchten Patronen gedacht, die einen neuen oder gebrauchten Chip von HP haben“, steht in der Fehlermeldung. Laut HP können auch Patronen, die von einem anderen Anbieter kommen, diese Chips haben.

Auf Nachfrage des Reddit-Nutzers hatte HP bestätigt, dass es sich um ein neues Update aller HP-Drucker handelt. Dynamic Security nennt das Unternehmen diese Maßnahmen, die es schon länger einsetzt und die immer wieder für Unmut bei Verbraucher:innen sorgten. Neben dem Schutz des geistigen Eigentums sollen diese Sicherheitsmaßnahmen auch verhindern, dass Kund:innen einem „Qualitäts- und potenziellen Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind, das das Druckerlebnis beeinträchtigt“, wie es im Supportbereich von HP heißt.

Auf der Supportseite weist der Hersteller aber auch darauf hin, dass bei den meisten Geräten die Firmware-Updates optional sind und vom User zurückgewiesen werden können. Wer manche Programme oder Dienste, wie etwa Instant Ink oder ePrint nutzt, muss seinen Drucker so konfigurieren, dass er Updates automatisch umsetzt.

Wie lange das neue Update schon besteht, ist nicht ganz klar. Via Twitter hatte ein User bereits im November 2022 auf ein ähnliches Problem hingewiesen, wie der folgende Tweet zeigt.

Some real @doctorow shit right here.

An @HP printer I've had for *years* has now decided I can't use the non-hp ink I bought. it worked for a few pages and then this: pic.twitter.com/WZT6ciFyex

— dave, aspiring peasant (@aspiringpeasant) November 21, 2022