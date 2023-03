News Artikel merken

Flaute bei Börsengängen: IPO-Volumen fällt auf niedrigsten Stand seit 4 Jahren

An der Börse ist es still. Unternehmen sind zögerlich mit ihrem Börsengang. Das Volumen aus IPO ist so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren. Grund dafür ist die weltweit schwierige Wirtschaftslage.