Schon bevor die Fähigkeiten von ChatGPT einen KI-Hype auslösten, wollte Netdragon Websoft wissen, wie sich eine künstliche Intelligenz als CEO macht. Im August 2022 übernahm die KI Tang Yu die Führung bei dem chinesischen Gaming-Unternehmen.

KI übernimmt wichtige Firmentochter

Netdragon Websoft ist derweil keine kleine Klitsche, sondern ein an der Hongkonger Börse notierter Konzern, der einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet, wie The Hustle berichtet. Die KI übernahm auch keinen unbedeutenden Firmenarm, sondern die wichtige Tochtergesellschaft Fujian Netdragon.

Dort ist sie seit über einem halben Jahr für die typischen CEO-Tätigkeiten zuständig. Sie überprüft Analysen, trifft Entscheidungen, bewertet Risiken und fördert die Effizienz am Arbeitsplatz.

KI sei die Zukunft der Unternehmensführung, erklärte Netdragon-Chairman Dejian Liu im August in einer Mitteilung. Die KI werde die Art und Weise verändern, wie das Unternehmen seine Geschäfte betreibe.

Vorteil für die Firmenbilanz: Tang Yu arbeitet ohne Pause rund um die Uhr, hat also immer alles im Blick. Und die KI bekommt keinen Cent an Gehalt oder Optionen.

Das kann erhebliche Einsparungen für ein Unternehmen bedeutet, verdient doch ein CEO – zumindest in einem der Top-500-Firmen der USA – rund 16 Millionen Dollar pro Jahr. Ein CEO bekommt mittlerweile so viel Geld wie 399 normale Angestellte. 1965 lag das Verhältnis noch bei 20 zu eins.

Inwieweit die KI tatsächlich ohne jede Kontrolle in der Firma tun und lassen kann, was sie will, ist allerdings nicht bekannt. Zu einem Zusammenbruch des Unternehmens hat die „KI-Übernahme“ bisher jedenfalls nicht geführt.

KI-geführte Firma mit guter Börsenperformance

Zumindest an der Börse hat Netdragon Websoft sogar überdurchschnittlich gut performt. Seit August 2022 ging es mit der Aktie um rund 18 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index der Hongkonger Börse verzeichnete dagegen im selben Zeitraum ein Minus von knapp drei Prozent.

Um fair zu sein: Ein Großteil der Diskrepanz ergab sich erst seit Februar. Zuvor waren Netdragon Websoft und Hang-Seng-Index ähnlich gut oder schlecht unterwegs. Das KI-geführte Gaming-Unternehmen hatte aber über den gesamten Zeitraum gesehen eine um ein paar Prozentpunkte bessere Performance.

Wie sich die CEO-KI auf die Umsätze des Unternehmens auswirkt, hat Netdragon Websoft bisher nicht verraten. Als börsennotiertes Unternehmen muss es aber bald mit den entsprechenden Informationen herausrücken. Die Jahresbilanz für 2022 soll am 28. März 2023 präsentiert werden.

