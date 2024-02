Datenspeicher der Zukunft: Forscher entwickeln DVD mit 1 Petabit Speicher

Forscher der Universität Shanghai für Wissenschaft und Technologie haben kürzlich eine DVD vorgestellt, die einen Petabit an Daten speichern kann. Zum Vergleich: Ein Petabit entspricht 125.000 Gigabyte. Herkömmliche DVDs können nur wenige Gigabyte speichern, oft im einstelligen Bereich.

Der Schlüssel zu dieser Kapazitätserweiterung liegt in der Art und Weise, wie die Daten gespeichert werden. Bei Standard-DVDs werden die Daten in einer einzigen Lage gespeichert und gelesen. Die Super-DVD nutzt ein Verfahren, bei dem Daten in Hunderten Lagen in drei Dimensionen gespeichert werden.

Die Forscher haben ein neues Material entwickelt

Um die Speicherung von Daten im dreidimensionalen Raum zu ermöglichen, haben Forscher ein neues Material entwickelt. Laut Gizmodo besteht dieses Material aus einem transparenten Film, der mit Lasern auf Nanopartikel-Ebene beschrieben und ausgelesen werden kann.

Professor Min Gu, einer der Co-Autoren der Studie, betont, dass diese Technologie das Potenzial hat, den Platzbedarf und Energieverbrauch zukünftiger großer Rechenzentren signifikant zu reduzieren. Sie würde außerdem eine nachhaltige Lösung für die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft bieten.

Die Super-DVD selbst ist nur etwa 1,2 Millimeter hoch. Ein Stapel von Blu-Rays müsste etwa zwei Meter hoch sein, um dieselbe Datenmenge zu speichern.

Ein solch effizienter Datenspeicher könnte insbesondere für große Rechenzentren, die Unmengen an Daten lagern, von Nutzen sein. Diese Technologie verspricht eine Platzersparnis im Vergleich zu bisherigen Speichermethoden und könnte darüber hinaus die Energieeffizienz steigern.

Bis die Technologie marktreif ist, könnte es noch etwas dauern. Die Ergebnisse der Forschung wurden im Journal Nature veröffentlicht.

