Atari spendiert Pong nach 51 Jahren eine Fortsetzung

Es gibt so einige Videospiele der letzten Jahrzehnte, für die viele Gamer:innen sich eine Fortsetzung wünschen würden. Manche GTA-Fans sind bei ihren Forderungen sogar so laut und penetrant, dass sie mal eben Regisseur J .J. Abrams die Show stehlen und dabei für – ganz sicher beabsichtigten – Tumult auf der Gamescom sorgen.

Ein Spiel, von dem sicher niemand je eine Fortsetzung erwartet oder sich erhofft hat, dürfte dagegen Pong sein. Der Atari-Spieleklassiker aus dem Jahr 1972 gilt als das erste wirkliche Hype-Spiel der Videospielgeschichte und ist in seiner Einfachheit kaum zu übertreffen.

Pong-Fortsetzung lässt euch den Ball steuern

Hier eine kleine Auffrischung, falls ihr Pong seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt haben solltet: Zwei Spieler:innen steuern je einen Balken aka „Schläger“, der am linken beziehungsweise rechten Bildschirmrand hoch und runter gesteuert werden kann, um sich auf die Weise im Tischtennisprinzip einen Punkt aka „Ball“ zuzuspielen. Erwischt einer der Spieler:innen den Ball mit seinem Schläger nicht, erhält der oder die andere einen Punkt.

Was gibt es da also in einem Sequel zu behandeln? Mehr als zwei Spieler:innen? Mehr als einen Punkt/Ball? Beides falsch, die Antwort liegt hinter den durch die Spieler:innen gelenkten Schlägern und rückt den einstigen Spielball in den Fokus der Steuerung.

2 Tasten, Rätsel und Endgegner: So soll Qomp 2 funktionieren

Qomp 2, so der Name der skurrilen Pong-Fortsetzung, die Atari jetzt in einem Trailer auf Youtube angekündigt hat, erkundet die Welt jenseits des „Pong-Platzes“, wenn man so will. Das Spielprinzip bleibt dabei weitestgehend einfach: Gesteuert wird der ausgebrochene Ball über zwei Tasten. Pro Klick auf eine der Tasten ändert der Ball im 45-Grad-Winkel seine Flugbahn. Über das Drücken, Halten und Loslassen der zweiten Taste schießt der Ball schneller vorwärts.

Ziel des Spiels: neue Welten erkunden und dabei Rätsel und Puzzle zum Weiterkommen lösen. Ganz einfach eigentlich – und doch so viel mehr, als wir uns je in der Welt von Pong hätten vorstellen können.

Wie die Gaming-Expert:innen von Kotaku entdeckt haben, lassen sich der Steam-Seite zum Spiel bereits erste Details entnehmen. So wird es 30 erkundbare Level geben, die vier unterschiedliche Welten umfassen. Auch Gegner- und Endgegner-Kämpfe sind vorgesehen, zudem spricht Atari von einer „mysteriösen Hintergrundgeschichte“ rund um „Zweifel, Ängste und Selbstakzeptanz“. Ganz schön viel Substanz für einen Nachfolger des süchtig machenden, aber eben sehr simplen Pong!

Qomp 2 hat noch einen weiteren Vorgänger

Wem das Ganze bekannt vorkommt oder wer zumindest den Namen schon einmal gehört zu haben glaubt, kennt vielleicht den anderen Vorgänger der Pong-Fortsetzung: Qomp, ein Indie-Game aus der Entwicklerschmiede Stuffed Wombat, wurde laut Kotaku 2021 veröffentlicht und hatte ein ähnliches, aber einfacheres Spielprinzip wie Qomp 2.

Stuffed Wombat war in diesem Fall nicht an der Entwicklung beteiligt, die Entwickler:innen zeigen sich auf X aber erfreut, dass Atari ihrem Spiel nun neues Leben einhaucht und Pong damit wiederbelebt:

Noch wurde kein Veröffentlichungsdatum für Qomp 2 bekannt gegeben, Kotaku hat aber eine Idee, wie man sich die Wartezeit vertreiben kann: „Bis dahin kann man ja Pong spielen.“

