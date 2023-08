Atari 2600: Neuauflage des Konsolenklassikers unterstützt sogar Cartridges

Im fernen Jahr 1977 kam eine Spielekonsole auf den Markt, die zu einem der großen Anschieber für die ganze Videospielindustrie wurde: das Atari Video Computer System oder auch Atari VCS genannt.

Es war eine der ersten Heimkonsolen, die richtig durchstartete und mit Millionenverkäufen zu einem Pionier der Videospiel-Welt wurde.

Atari 2600: Spiele sind nicht vorinstalliert

Nun setzt der US-amerikanische Hersteller auf diesen Kultfaktor – und ruft eine Neuauflage der Atari 2600 ins Leben. Im Rahmen der Gamescom in Köln präsentierte Atari die Spielekonsole Atari 2600 Plus, die sich von anderen Retrokonsolen dadurch unterscheidet, dass die Spiele nicht vorinstalliert sind.

Man kann die Spiele auch nicht downloaden, sondern braucht die alten Cartridges, auf denen die Spiele früher waren und die in die Konsole gesteckt werden mussten, um loszuzocken – also so richtig oldschool.

7.800 Atari-Spiele sollen kompatibel sein

Laut dieser offiziellen Liste sollen viele der Spiele, die damals beliebt waren, kompatibel mit der Atari 2600 Plus sein: In einer Youtube-Ankündigung ist die Rede von 7.800 Cartridges, die darauf funktionieren sollen. Bereits im April hatte Atari die Rechte an mehr als 100 Retro-Spiele-Titeln erworben.

Alles ist aber nicht so wie früher, speziell was die Prozessoren der Konsole angeht. Nun ist ein Rockchip-3128-SoC-Mikroprozessor mit 256 Megabyte (DDR3 RAM) und 256 Megabyte eMMC internem Datenspeicher verbaut, wodurch die Spiele emuliert werden. Neu ist auch ein HDMI-Ausgang sowie die Energieversorgung über USB.

Atari 2600: Originalgetreu nachgebauter Joystick

Im Lieferumfang mit dabei ist eine Cartridge mit zehn Spielen (darunter auch Video Pinball) sowie ein originalgetreu nachgebauter CX40-Plus-Joystick-Controller. Der Widescreen-Modus soll eine einfache Verbindung zu den heute gängigen Fernsehern ermöglichen.

Das Paket soll um die 120 Euro kosten und am 17. November 2023 erscheinen. Auf der offiziellen Seite des Herstellers ist noch nicht ersichtlich, in welchen Ländern es verfügbar ist. Laut Golem soll es dann auch in Deutschland verfügbar sein, worauf auch das deutschsprachige Youtube-Ankündigungsvideo hindeutet.

