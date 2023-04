Gaming-Nostalgie: Atari kauft Rechte an mehr als 100 Retro-Titeln

Atari-Konsolen wecken in vielen Gamer:innen nostalgische Gefühle. Genau darauf setzt das US-amerikanische Gaming-Unternehmen mittlerweile, um neben Größen wie Nintendo, Microsoft und Co. sowie deren Neuerscheinungen bestehen zu können. Neu im Atari-Repertoire: über Hundert Spiele-Klassiker der Achtziger und Neunziger.

Atari-CEO Wade Rosen spricht von einem „umfangreiche(n) Katalog, der bahnbrechende und preisgekrönte Titel“ aus den Achtziger- und Neunzigerjahren enthalte, und gibt in einer Pressemitteilung auch schon erste Details preis.

Atari kauft Retro-Rechte: Welche Titel kommen zurück?

Konkret geht es um Titel der Studios Microprose, Accolade und Infogrames. Alle drei Publisher waren in der Vergangenheit mit Atari verflochten, durch den Rechtekauf kehren jetzt also einige bekannte Atari-Klassiker ins Unternehmen zurück. Dazu gehört unter anderem die Jump-’n‘-Run-Reihe „Bubsy“, deren Maskottchen ein schräg dreinblickender antromorpher Rotluchs ist. Aber auch das Baseball-Spiel „Hardball!“, die Rennserie „Demolition Racer“ und der Kampfflugsimulator „1942: Pacific Air War“ dürften in nächster Zeit wiederbelebt werden.

Eine vollständige Liste der eingekauften Titel gibt es bisher leider nicht – dafür erste Ankündigungen, was Atari nach der ausgiebigen Shoppingtour mit den Retro-Spielen vorhat.

„Die Fans können sich darauf freuen, dass viele dieser Games in physischen und digitalen Formaten neu aufgelegt und in einigen Fällen sogar auf moderne Konsolen portiert werden“, kündigt Rosen in seinem Statement an. Ausgewählte Klassiker sollen außerdem zur Basis für Fortsetzungstitel und neue Merch-Kooperationen werden.

Atari-Strategie: Dieses Studio hilft beim Aufpolieren

Atari setzt schon länger auf den Nostalgie-Faktor, um neben den großen Playern der Gaming-Industrie weiter bestehen zu können. Zuletzt hatte das Gaming-Unternehmen die Übernahme der amerikanischen Nightdive Studios bekannt gegeben. Die sind auf die Anpassung von Retro-Games für moderne Systeme spezialisiert – und zahlen zusammen mit den neu erworbenen Retro-Rechten voll auf die Strategie von Atari ein.

