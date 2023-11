Fies aber wirksam: Gaming-Studio erteilt Raubkopierern eine Lektion

Das Sportspiel „Cricket 22“ stammt aus der Feder von Big Ant Studios. Die offizielle Simulation zur aktuellen Cricket-Saison erschien Ende des letzten Jahres und erregte damals bereits große Aufmerksamkeit – wegen eines Dickpics des Coverstars.

Wie bei so vielen Spielen gibt es auch bei „Cricket 22“ eine Reihe von Unbelehrbaren, die Wege suchen, um das Game kostenlos zu zocken. Immer wieder kommt es vor, dass sich die Raubkopierer dann in Foren melden und um Hilfe bitten, da der Piraterieschutz von Big Ant gegriffen hat und den Bildschirm zwischen den Spielen weiß flimmern lässt. Als Reaktion auf diese Hilferufe reagierte Ross Symons, CEO von Big And Studios, via Twitter mit einer einfachen Lösung des Problems: „Kauft das Spiel und all euere Probleme mit dem ‚weißen Bildschirm‘ werden auf magische Weise verschwinden.“

Doch der weiße Bildschirm, den Symons erwähnt, ist nicht die einzige Maßnahme, die Big Ant laut des CEOs „auf Lager hat“, um Raubkopierer in den Wahnsinn zu treiben. Einige dieser Maßnahmen verriet Symons. Dafür gibt es sogar ein eigenes Bedienfeld für die Entwickler, die dann aus einer Laune heraus entscheiden können, was mit den Betrügern passiert.

Kauf oder Spielabbruch

Unter anderem wird sichergestellt, dass Raubkopierer 100 Prozent der Münzwürfe vor Beginn einer Partie verlieren oder Fehlermeldungen bei der Controller-Verbindung angezeigt werden, von denen jeder weiß, wie nervig sie sein können. Ein besonders kreativer Einfall ist der des plötzlichen Wetterumschwungs. Ist der eigene Spieler an der Reihe, fängt es so heftig an zu regnen, dass das Match abgebrochen werden muss, was beim Cricket auch in echt hin und wieder passiert. Getreu dem Motto „Kauf oder Spielabbruch“.

„Ich denke, wenn die Leute das Spiel stehlen, können wir genauso gut Spaß auf ihre Kosten haben“, schreibt Symons bei Twitter. Und der Spaß lohnt sich sogar: Seit der Aktivierung der Anti-Piraterie-Maßnahmen sind die Verkäufe von „Cricket 22“ um 300 Prozent gestiegen. Für alle, die noch nicht auf die kostenpflichtige Version umgestiegen sind, hat Symons sogar ein entgegenkommendes Angebot. Sie dürfen die Speicherstände der Raubkopie mitnehmen, sodass kein Fortschritt verloren geht, wenn sie sich für das „echte“ Game entscheiden.

Mit diesen 6 Maßnahmen haben Entwickler schon Raubkopierer getrollt:

