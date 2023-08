Eröffnung der Gamescom von Flitzern unterbrochen: „We want to play GTA 6!“

Es ist wieder so weit: Nach einer glamourösen Opening Night am Dienstagabend öffnet die Gamescom am Mittwoch auf dem Kölner Messegelände offiziell ihre Tore. Zahlreiche Gaming-Fans werden bis zum Wochenende nach Köln strömen, um Teil der weltgrößten Gaming-Messe zu sein. Wer nicht vor Ort ist, kann die Messe auch online verfolgen.

Zwar ist das Angebot der Computerspiele- und Videospiele-Branche Experten zufolge aktuell so groß wie nie, wie in der Opening Night deutlich wurde, reicht das einigen Gamern dennoch nicht aus.

Anzeige Anzeige

Während der Eröffnungsshow trat US-Filmregisseur Zack Snyder auf und sprach über seinen Netflix-Zweiteiler „Rebel Moon“, der Ende 2023 herauskommen soll. Zu den Filmen soll es auch ein Spiel geben. Plötzlich wurde die Show allerdings vom Auftritt zweier junger Männer, die die Bühne mitten im Programm stürmten, unterbrochen. Mehrmals wiederholten sie den Satz „We want to play GTA 6!“, bevor sie vom Sicherheitspersonal der Bühne verwiesen wurden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kein Einzelfall

Laut Angaben der dpa handelte es sich bei einem der Männer um Justin Heine, der bereits in der Vergangenheit auffällig geworden war, indem er eine Sendung von Stern TV gestört hatte, um GTA 6 zu fordern. Erst am vergangenen Sonntag soll er zudem im Sport1-„Doppelpass“ ein Gespräch von Moderator Florian König und Experte Stefan Effenberg unterbrochen und dort ebenfalls mehrfach wiederholt haben, dass er endlich GTA 6 spielen wolle, während er ein Glas Wasser auf dem Podium verschüttete.

Anzeige Anzeige

Geoff Keighley, der die Gamescom Opening Night moderiert hat, zeigte sich im Anschluss an den Vorfall enttäuscht. „Es macht mich wirklich traurig, dass so etwas an einem Abend passiert, an dem wir hier sind, um Spiele und diese Community zu feiern und zu zeigen, wie viel sie uns bedeuten.“

Erst Anfang August hatte der CEO von Rockstar, Strauss Zelnick, einen „bedeutenden Meilenstein“ für das Geschäftsjahr 2025 angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass er damit GTA 6 meint. Zudem kursieren bereits ein paar wenige Leaks, die GTA-Fans darauf hoffen lassen, dass sie nicht mehr allzu lange auf GTA 6 warten müssen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema