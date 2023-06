Leak von „GTA 6“? Geheime Botschaft auf mysteriösem T-Shirt lässt Fans rätseln

Ein mysteriöses T-Shirt sorgt derzeit für Aufregung in der Grand-Theft-Auto-Community. Nach dem neuesten Update für „GTA Online“ tauchte ein seltsames Kleidungsstück mit einer verschlüsselten Nachricht auf, die bei den Spielern für Spekulationen über die kommende Veröffentlichung von „GTA 6“ sorgte.

Das T-Shirt trägt den nicht weniger auffälligen Namen „???“ und zeigt auf der Vorderseite verschiedene Zahlen und Symbole, die mithilfe eines Codes entschlüsselt werden konnten. Die versteckte Botschaft lautete „One Day reveal All“ – eines Tages wird alles enthüllt.

Natürlich haben die Fans sofort auf eine Verbindung zu „GTA 6“ geschlossen und vermutet, dass dies der erste Schritt einer größeren Marketingkampagne für das kommende Spiel sein könnte. Allerdings wurde das mysteriöse Oberteil kurz nach seiner Entdeckung stillschweigend wieder aus „GTA Online“ entfernt, was die Spekulationen weiter anheizte.

„GTA 6“ oder doch nur Halloween?

Ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Gaming Detective brachte dabei eine interessante Theorie ins Spiel. Ihm fielen beim Durchsuchen der aktualisierten Dateien von „GTA Online“ Hinweise auf die Integration von Ufos und Außerirdischen auf. Dataminer haben zudem einen kommenden Geisterjagdmodus entdeckt.

Angesichts der Tatsache, dass „GTA Online“ im Oktober 2013 gestartet ist und das T-Shirt in der Kategorie „GTA V-Jubiläum“ zu finden war, könnte es auch mit dem bevorstehenden zehnjährigen Jubiläum von „GTA Online“ zusammenhängen, das im Oktober stattfindet. Ende Oktober ist zudem bekanntlich auch noch Halloween. Es besteht also auch die Möglichkeit, dass es sich lediglich um einen Teaser für ein bevorstehendes Halloween-Event handelt, der versehentlich vorzeitig veröffentlicht wurde. In der Vergangenheit hat Rockstar bereits einige aufwändige Events mit Halloweenbezug veranstaltet.

Insgesamt bleibt das T-Shirt-Rätsel um „GTA 6“ vorerst ungelöst. Ob es sich dabei um einen Hinweis auf das kommende Spiel handelt oder es doch nur ein unbeabsichtigter Teaser für ein Halloween-Event war, wird die Zukunft zeigen.

