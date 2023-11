Fotos von der ISS: Hier verglüht ein russisches Frachtschiff in der Atmosphäre

Das Frachtschiff verbrannte in der Atmosphäre. (Symbolbild: Dima Zel / Shutterstock)

Am gestrigen Mittwoch hat sich das russische Frachtraumschiff Progress MS-23 auf seine letzte Reise von der Internationalen Raumstation (ISS) zurück zur Erde begeben. Etwa vier Stunden nachdem das Schiff die ISS verlassen hatte, bot sich den Astronauten an Bord ein faszinierendes Schauspiel: Sie beobachteten, wie das Frachtraumschiff in der Atmosphäre verglühte.

Jasmin Moghbeli, eine Astronautin auf der ISS, nutzte diese Gelegenheit, um das Ereignis zu fotografieren, und teilte einige der beeindruckenden Bilder auf der Plattform X. Sie beschrieb das Verglühen, das zwei bis drei Minuten dauerte, als ein an Feuerwerk erinnerndes Spektakel, besonders in dem Moment, als das Schiff in seine Einzelteile zerfiel.

Keine wichtige Fracht an Bord

Das Frachtschiff trug keine wertvollen Güter an Bord. Laut dem Roskosmos-Kosmonauten Oleg Kononenko, der mit der russischen Nachrichtenagentur Tass sprach, war es mit altem Equipment, Haushaltsmüll und anderen Dingen gefüllt, die die Bewohner der Raumstation entsorgen wollten.

Der Großteil des Frachters und seiner Ladung überstand die Rückkehr zur Erde nicht und verbrannte in der Atmosphäre. Allerdings haben einige kleinere Teile es bis zum Pazifischen Ozean geschafft.

Mit dem Ende des MS-23-Frachters wird nun Platz für eine neue Lieferung zur ISS gemacht. Der Progress-MS-25-Frachter soll am 1. Dezember vom Kosmodrom Baikonur starten und am 3. Dezember an der Raumstation andocken.

Das Verglühen war kein Unfall

Das kontrollierte Verglühen des Frachters Progress MS-23 in der Atmosphäre ist kein ungewöhnliches Ereignis, sondern eine gängige Praxis für Raumfahrtmissionen, wie space.com berichtet.

Die meisten Frachtschiffe, die an der Internationalen Raumstation andocken, sind nicht wiederverwendbar, und das Verglühen stellt eine praktische Methode dar, um sie nach dem Gebrauch zu entsorgen.

Eine Ausnahme bildet die Dragon-Kapsel von SpaceX, die derzeit ebenfalls als Frachtschiff für die ISS dient. Im Gegensatz zu anderen Frachtern ist sie wiederverwendbar und verglüht nicht in der Atmosphäre. Nach der Landung auf der Erde kann sie auf eine neue Mission geschickt werden.

