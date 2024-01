Weil sie im Job unzufrieden war: Frau brachte sich Grafikdesign selbst bei – und verdiente 500.000 Dollar damit

Gina Van De Voorde, eine Mutter aus den USA arbeitete noch 2021 remote für eine psychiatrische Einrichtung, fand jedoch keinen Gefallen an dieser Tätigkeit.

Die Unzufriedenheit motivierte sie, sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen, was sie letztlich in die Selbstständigkeit führte. Trotz fehlender Vorkenntnisse in den Bereichen E‑Commerce und Grafikdesign gelang es ihr, mit ihrem kleinen Unternehmen Erfolge zu erzielen.

Heute arbeitet sie nur noch wenige Stunden pro Woche und hat bereits mehr als 500.000 US-Dollar verdient. Ihre Geschichte teilte sie mit Entrepreneur.

Youtube als Inspiration

Van De Voorde hat sich durch ihre Initiative und Recherche auf Youtube in die Welt der Print-on-Demand-Dienste eingearbeitet. Diese Dienste bieten individuelle Drucke auf Kleidung wie T‑Shirts an, die auf Anfrage gefertigt werden.

Mit diesen neu gewonnenen Kenntnissen eröffnete sie in Zusammenarbeit mit der Plattform Printify ihren eigenen Etsy-Shop. Dort verkauft sie nun ihre individuellen Druckdesigns. Trotz aller Kenntnisse und Erfolge bleibt Van De Voorde jedoch bescheiden.

„Ich bin definitiv immer noch keine Grafikdesignerin“, sagt sie. „Ich glaube immer noch nicht, dass ich gut bin, aber zum Glück verkaufen sich viele einfache Designs wirklich gut. Textbasierte Designs verkaufen sich gut.“

Diese Einschätzung ihrer Fähigkeiten unterstreicht, dass es für den Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts mehr braucht als nur technisches Know-how.

Recherche ist der Grundpfeiler des Geschäfts

Ein entscheidender Schritt für den Erfolg war es, herauszufinden, welche Designs bei ihren Kunden besonders besonders gut ankommen. In dem Gespräch mit Entrepreneur verrät sie, dass sie verschiedene Nischen ausprobiert hatte, bevor sie sich spezialisierte.

Van De Voorde betont, dass der Aufbau ihres Geschäfts kein einfacher Weg zum schnellen Reichtum war, sondern vielmehr das Ergebnis harter Arbeit. Die hat sich ausgezahlt, denn laut Bericht läuft ihr Geschäft mittlerweile so gut, dass sie nur noch wenige Stunden pro Woche arbeiten muss.

