FTX will fast alle Gläubiger entschädigen – doch woher kommt das Geld?

FTX will seine Opfer in vollem Umfang auszahlen. Fast allen Gläubigern will das Unternehmen mindestens 118 Prozent ihrer damaligen Vermögenswerte zurückgeben. So wurde die Kryptobörse wieder flüssig.

Von Sebastian Milpetz