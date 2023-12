Schon auf dem Gameboy: So brachte ein 17-jähriger Gamer die 3D-Ära zu Nintendo

Game-Historiker haben im Nachlass eines Spieleveteranen eine Entwicklungsversion von X, dem ersten 3D-Spiel auf dem Original Gameboy, entdeckt. Sie erzählten daraufhin auf gamehistory.com die Geschichte eines 17-jährigen Briten, der am Ende mit Nintendo-Legende Yoshio Sakamoto eine ganze Ära heraufbeschwor.

Anzeige Anzeige

Vom ZX 81 auf den Gameboy

Argonaut Software in Edgware, einem Vorort von London, wurde zum großen Teil von Jugendlichen betrieben. Sie produzierten 3D-Spiele für Heimcomputer. Dylan Cuthbert fing mit 17 dort an.

Er hatte Erfahrung mit der Programmierung von 8-Bit-Maschinen wie dem ZX 81. Sein Chef Jez San hatte den Ehrgeiz, auf allen Maschinen 3D laufen zu lassen. Dann kam der Gameboy heraus und die Aufgabe war geboren: 3D auf den 8-Bit-Gameboy zu bringen.

Anzeige Anzeige

Cuthbert erinnert sich: „Wir hatten kein Game-Boy-Entwicklungskit und so hackten wir ihn … Ich glaube, wir nahmen eine Tetris- oder Mario-Cartridge, nahmen den Deckel ab und verdrahteten die Adressbusse und so weiter, um sie mit unserem Amiga-System zu verbinden, anstatt mit dem eigentlichen ROM.“

Anschließend mixte er die Klassiker F18 Interceptor vom Amiga mit Micronaut One vom Spektrum und herauskam Eclipse. Jez San schickte die Demo herum.

Anzeige Anzeige

30 Jahre später: X-Demo taucht wieder auf

Eine der Demos ging an den Produzenten Mark Flitman. Seine Tochter lud 30 Jahre später ein paar Spiele-Historiker ein, den Nachlass zu sichten.

Mittendrin lag eine nicht gekennzeichnete Cartridge mit der technischen Demo von Eclipse. Darin enthalten: ein Viewer, mit dem man die 3D-Objekte ansehen und rotieren lassen kann.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Eine Demo gelangte auch zu Mindscape, der Verlag bot es Nintendo an. Das 3D-Spiel, das mit einem gehackten Gameboy aus dem Elektronikmarkt entstanden war, landete so im Nintendo-Hauptquartier.

Nintendo-Entwickler Yoshio Sakamoto ließ Cuthbert in Japan einfliegen und gemeinsam machten sie aus Eclipse ein echtes Nintendo-Spiel samt typischem Humor, einigen Eastereggs und einer Prise Japan-Flair.

11 Bilder ansehen Diese alten Konsolen und Retro-Games sind heute viel Geld wert Quelle: robtek / shutterstock

Aus Eclipse wird Lunar Chase wird X wird Star Fox

Cuthbert erinnert sich: „Ein paar Dinge davon stammen also von Nintendo oder aus dem japanischen Geist. Und all die anderen Dinge stammen aus dem ursprünglichen britischen Spiel, und es ist eine interessante Mischung aus beidem.“

Anzeige Anzeige

Das Projekt erhielt ursprünglich den Namen Lunar Chase. Doch Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi rief morgens um 8 Uhr Sakamoto an und kündigte an, das Spiel müsse X heißen. So kam es dann auch. Daraus wurde später der Evergreen Star Fox entwickelt.

X trug dazu bei, dass Nintendo seinen Schwerpunkt auf 3D-Spiele legte. Cuthbert arbeitete später direkt für Nintendo und Sony, bevor er 2001 ein eigenes Studio eröffnete. In dem Interview sagte er: „Ich würde gerne eine Fortsetzung machen, wissen Sie?“

8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind:

9 Bilder ansehen 8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay

Mehr zu diesem Thema